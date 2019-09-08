Свыше 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана "Дориан"

В провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады более 300 тысяч местных жителей остались без электричества из-за урагана "Дориан". Обесточены также 14 тысяч домов и предприятий в провинции Нью-Брунсвик.

Министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл заявил, что помощь в ликвидации последствий непогоды окажут вооруженные силы Канады. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Global News.

Отметим, что "Дориан" ослаб до пост-тропического шторма приблизительно в 19​​​.00 по местному времени, когда достиг портового города Галифакс (провинция Новая Шотандия) на атлантическом побережье.