Президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает переговоров с иранским коллегой Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке. Впрочем, брошенное Трампом "все возможно" в сочетании с уже заявленным отказом от такой встречи г-на Роухани делает шансы на проведение переговоров не слишком большими. Однако ситуация вокруг ядерной программы такова, что даже "худой" малозначимый с точки зрения результата диалог выглядит лучше игры в "молчанку", при которой существующие противоречия ст ановятся непреодолимыми, а сама атомная сделка угасает на глазах. Тем более что, находясь в Нью-Йорке, иранский президент не отказывается от встречи с другими участниками атомного соглашения - представителями Британии, Франции, Германии, России и Китая при условии, что те также согласятся на эту беседу.

Однако ее эффективность в отсутствие Трампа вызывает сомнения: как ранее заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, успешными усилия по спасению ядерной сделки будут лишь в том случае, когда "американская администрация предоставит европейским странам квоты на закупки иранской нефти". В министерстве иностранных дел Ирана называли цифры: Тегеран готов вернуться к реализации атомного соглашения, когда европейские страны будут закупать у него нефти на 15 миллиардов долларов или предоставят кредиты на эту сумму. Но в то, что такое возможно, президент Роухани не верит, и потому настроен в отношении будущего ядерной сделки пессимистично. Как, впрочем, настроены и большинство ее европейских участников, уже размышляющих над присоединением к санкциям США.

В свою очередь Иран с 7 сентября приступил к третьему этапу по сокращению своих обязательств в атомной сфере. Страна существенно увеличит число центрифуг для обогащения урана: с 10 до 174. Будут сняты ограничения на исследования в ядерной области. Зафиксирован первый случай отказа Тегерана от сотрудничества с МАГАТЭ. Ранее агентство утверждало, что иранцы оказывают инспекторам полную поддержку. В эти выходные в Тегеран прибыл исполняющий обязанности главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ. Но вероятность того, что он убедит иранское руководство вернуться к прежним схемам контактов с агентством, крайне мала.

Иран сфокусируется на накоплении запасов урана

Если до начала ноября европейские участники атомного соглашения не сдвинут экономический диалог с Ираном с мертвой точки, в Тегеране продолжат рубить "хвост" по частям - откажутся от очередной порции договоренностей в ядерной сфере. О том, каких именно, намекнул представитель иранской Организации по атомной энергии. Он сообщил, что пока Иран сфокусируется на накоплении запасов урана, обогащенного до 4,5 процента. Но у страны есть возможность обогащать уран более чем на 20 процентов. В Тегеране считают, что Европа неразумно тратит отведенное ей на улаживание ситуации время и его может просто не хватить для спасения атомных соглашений.