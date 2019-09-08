Однако ее эффективность в отсутствие Трампа вызывает сомнения: как ранее заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, успешными усилия по спасению ядерной сделки будут лишь в том случае, когда "американская администрация предоставит европейским странам квоты на закупки иранской нефти". В министерстве иностранных дел Ирана называли цифры: Тегеран готов вернуться к реализации атомного соглашения, когда европейские страны будут закупать у него нефти на 15 миллиардов долларов или предоставят кредиты на эту сумму. Но в то, что такое возможно, президент Роухани не верит, и потому настроен в отношении будущего ядерной сделки пессимистично. Как, впрочем, настроены и большинство ее европейских участников, уже размышляющих над присоединением к санкциям США.
В свою очередь Иран с 7 сентября приступил к третьему этапу по сокращению своих обязательств в атомной сфере. Страна существенно увеличит число центрифуг для обогащения урана: с 10 до 174. Будут сняты ограничения на исследования в ядерной области. Зафиксирован первый случай отказа Тегерана от сотрудничества с МАГАТЭ. Ранее агентство утверждало, что иранцы оказывают инспекторам полную поддержку. В эти выходные в Тегеран прибыл исполняющий обязанности главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ. Но вероятность того, что он убедит иранское руководство вернуться к прежним схемам контактов с агентством, крайне мала.
Если до начала ноября европейские участники атомного соглашения не сдвинут экономический диалог с Ираном с мертвой точки, в Тегеране продолжат рубить "хвост" по частям - откажутся от очередной порции договоренностей в ядерной сфере. О том, каких именно, намекнул представитель иранской Организации по атомной энергии. Он сообщил, что пока Иран сфокусируется на накоплении запасов урана, обогащенного до 4,5 процента. Но у страны есть возможность обогащать уран более чем на 20 процентов. В Тегеране считают, что Европа неразумно тратит отведенное ей на улаживание ситуации время и его может просто не хватить для спасения атомных соглашений.