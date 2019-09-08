Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая в этом сезоне дебютирует на взрослых международных стартах, исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах, которые прошли в Москве на малой спортивной арена "Лужники".

Трусова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, чисто исполнила четверной лутц, каскад "четверной тулуп - тройной тулуп" и одиночный четверной тулуп. В прошлом году Саша стала первой в истории фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка в одной программе - сальхов и тулуп - на официальном старте. Улучшить свой рекорд - ее новая цель.

- У меня уже был прокат с тремя успешными четверными - в прошлом году, тоже на прокатах, только на юниорских. Но на соревнованиях я пока этого не делала. Буду пробовать сделать то же самое на официальном старте. Надеюсь, что получится, - отметила Трусова в разговоре с журналистами.

Трусова также призналась, что тройной аксель у нее пока плохо получается.

- Я работаю над ним, но пока не делаю чисто. Как только стану чисто его делать, сразу вставлю в программу, - сказала фигуристка. - Не могу сказать, почему он мне дается сложнее. У всех по-разному, наверное. Я вот почему-то четверные научилась прыгать раньше.

Четверные прыжки есть и в арсенале другой ученицы Тутберидзе - чемпионки России Анны Щербаковой. Щербакова прекрасно исполнила четверной лутц по ходу разминки перед произвольной программой, однако упала во время самого проката.