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Рубрика: В мире

В Китае 28 человек пострадали в результате землетрясения

В Китае число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,4 в юго-западной провинции Сычуань достигло 28 человек. Об этом сообщило местное пожарное управление.

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Землетрясение произошло в воскресенье в 06.42 по местному времени в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр залегал на глубине 10 километров, пишет РИА Новости.

Подземные толчки ощущались в нескольких уездах, однако разрушения зафиксированы лишь в сельской местности, где постройки достаточно ветхие. Так как землетрясение случилось рано утром, когда люди еще спали, то многие оказались под завалами и число раненых увеличивается.

В район ЧП направлены около 600 сотрудников полиции, на месте также работают пожарные и спасатели. Информации о погибших нет.

В мире Восточная Азия Китай
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