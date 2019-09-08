В Ливии офис нефтяной корпорации подвергся вооруженному ограблению

В Триполи двое вооруженных мужчин в масках ворвались в головной офис ливийской Национальной нефтяной корпорации и взяли в заложники двух охранников. Инцидент произошел в пятницу.

В компании уточнили, что нападавшие забрали личные вещи заложников и "некоторое имущество корпорации", пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. Захваченных сотрудников отпустили в субботу утром. Информации о пострадавших нет. Ничего не сообщается и о задержании нападавших.

Ранее, ровно год назад, боевики террористической группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") напали на головной офис корпорации в Триполи. Тогда два человека погибли и еще 25 получили ранения.