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В Москве пройдет 11-й фестиваль датского кино "Датская волна"

Журнал
    08.09.2019, 13:36
Текст:   Юлия Авакова
С 18 по 23 сентября в Москве в кинотеатре "Иллюзион" пройдет одиннадцатый по счету фестиваль датского кино "Датская волна".
Кадр из фильма "Мистериум. Журнал 64". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Мистериум. Журнал 64". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Мистериум. Журнал 64". Фото: kinopoisk.ru

В рамках программы будут представлены шесть игровых фильмов, пять из которых представляют собой образцы современного датского кино, а шестой, "Пелле-завоеватель" (Pelle Erobereren) Билле Аугуста, является экранизацией 1987 года масштабной эпопеи, вышедшей из-под пера классика датской словестности Мартина Андерсена Нексё в начале XX века. Отметим, что этот фильм получил широкое признание не только в Дании, но и за ее пределами, удостоившись в 1989 году Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля и кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Показ этой ленты в рамках фестиваля далеко не случаен, ее режиссер Билле Аугуст лично представит отечественной публике свое новое творение - экранизацию еще одного знакового произведения датской литературы - романа Хенрика Понтоппидана "Счастливчик Пер" (Lykke-Per).

Фото: youtube.com/ HBO
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Историческая картина "Пока не наступили холода" (Før frosten) также погрузит зрителя в отнюдь не всегда приятную реальность ушедших дней - сельская пастораль девятнадцатого века, часто предстающая современникам в сентиментально-ностальгических грезах, в реальности была совершенно другой. И Михаэлю Ноеру, выступившему в качестве режиссера и сосценариста, удалось создать мощное повествование о нелегком крестьянском быте, нравах и их приспособлении к потребностям стремительно меняющейся действительности.

Отметим, что другим работам режиссера ранее посчастливилось попасть на отечественные экраны: "Мотылек" (Papillon) со звездным международным составом, был показан на "Датской волне" в прошлом году, а "Ключ, дом, зеркало" (Nøgle hus spejl) - в 2016-м .

Особо отрадно появление на московских экранах нового творения экспериментатора Кристоффера Боэ, снимающего редко, но блистательно - чего стоит одна "Реконструкция" (Reconstruction) или, скажем, "Аллегро" (Allegro). В этот раз, правда, речь идет о четвертом фильме детективной саги "Мистериум" под названием "Журнал 64" (Journal 64) - с Николаем Ли Косом, Сёреном Пильмарком и Николасом Бро.

Не обойдется без высказывания на остросоциальные и политические темы, это - фильм "Сыны Дании" (Danmarks sønner), наделавший много шума у себя на родине. На более веселый лад зрителей настроит драма Фредерикке Аспек "По доброй воле" (De Frivillige), но, опять же, не стоит забывать, что речь идет о скандинавском кино, где смех очень редко беззаботный.

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