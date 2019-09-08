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08.09.2019 20:00
Рубрика: В мире

Получил по рогам

Вандал проломил голову "Атакующему быку" с Уолл-стрит
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
Знаменитый "Атакующий бык" на Уолл-стрит в Нью-Йорке, считающийся одним из символов американского финансового процветания, стал жертвой нападения вандала. В выходные житель штата Техас Тевон Варлак подошел к скульптуре, вокруг которой, как и обычно, находилось много туристов, с большим чехлом от музыкального инструмента. Из него темнокожий мужчина достал объект, похожий на банджо - разновидность гитарного инструмента, встал перед быком и, хорошенько размахнувшись, обрушил музыкальный инструмент на голову быка.
Мужчина, вооруженный банджо, атаковал окруженную туристами статую быка средь бела дня. Фото: twitter.com/@Manny_Alicandro Мужчина, вооруженный банджо, атаковал окруженную туристами статую быка средь бела дня. Фото: twitter.com/@Manny_Alicandro
Мужчина, вооруженный банджо, атаковал окруженную туристами статую быка средь бела дня. Фото: twitter.com/@Manny_Alicandro

Удары были настолько сильными, что 42-летнему техасцу удалось пробить в бронзе дыру там, где рог примыкает к голове, и оставить несколько крупных царапин и вмятин. Часть прохожих ринулись бежать, а другие с любопытством снимали вандализм на смартфоны, позже поделившись видео и фото в социальных сетях.

Подоспевшие полицейские задержали вандала прямо у статуи, а позже ему предъявили обвинения в хулиганстве и нарушении общественного порядка. Причины, подтолкнувшие мужчину к атаке на быка, пока неизвестны.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Этот знаковый монумент уже не в первый раз подвергается надругательствам. В сентябре 2017 года климатические активисты, недовольные решением Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения, облили голову быка синей краской, символизировавшей рост уровня воды в Мировом океане из-за роста температуры и таяния льдов. Аналогичный случай произошел в 2008 году.

Бык из бронзы весом в 3,2 тонны поселился в финансовом центре Манхэттена на Уолл-стрит в 1989 году и с первых же дней пользовался бешеной популярностью у местных жителей и туристов, превратившись в один из символов города наряду со статуей Свободы. Среди туристов принято "на удачу" погладить его нос, рога или внушительного размера гениталии.

Автор трехметровой статуи - сицилийский скульптор Артуро ди Модика, который сделал этот подарок Нью-Йорку в благодарность за свою успешную карьеру в Америке, куда он приехал без копейки в кармане. По его замыслу, бык, явно приготовившийся к атаке, должен был вдохновлять всех на борьбу за свое будущее даже в кризисных ситуациях, таких как обрушение фондового рынка в 1987 году.

Несколько лет назад композицию временно дополнили статуей "Бесстрашной девочки", которая своей уверенной позой перед разъяренным животным символизировала борьбу со страхом. Однако впоследствии девочку убрали, собираясь перенести ее в другой район, а на месте, где находилась статуя, остались только отпечатки ее ног.

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