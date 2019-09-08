В Подмосковье избиратель перепутал выборы

Председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин сообщил журналистам о двух забавных обращениях, поступивших в его ведомство в Единый день голосования.

- Один избиратель хотел проголосовать на выборах в Мосгордуму, но пришел на подмосковный избирательный участок. Другой хотел голосовать в Красногорске, где в этот единый день голосования никаких выборов нет, - рассказал Березкин.

В Подмосковье проходит 31 избирательная кампания - жители разных городских округов выбирают муниципальных депутатов. На 15:00 явка составляет более 12 процентов.

"Это неплохая явка по сравнению с другими регионами", - подчеркнул глава Мособлизбиркома.