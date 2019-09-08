В правительстве опровергли повышение пенсионного возраста до 70 лет

Источник в аппарате российского правительства опроверг "РГ" информацию о новом повышении пенсионного возраста - до 70 лет для мужчин и женщин.

О том, что такое решение якобы готовится, написала "Независимая газета" со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина. Он, по его словам, выяснил, что "в правительстве создана рабочая группа, которая занимается анализом полученного бюджетом эффекта от стартовавшей (пенсионной) реформы и разработкой мер по дальнейшему сокращению бюджетных отчислений в Пенсионный фонд".

Повышение возраста выхода на пенсию до 70 лет в принципе невозможно обсуждать

Как пояснил "РГ" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, разговор о дальнейшем повышении пенсионного возраста никто не ведет и он не может идти. Во-первых, переход на новый пенсионный возраст завершится только через несколько лет. Во-вторых, экономический эффект от этого проявится окончательно тоже через какое-то время. Пока видны издержки, например, дополнительные расходы на повышенную индексацию пенсий, рост неформальной занятости. "В-третьих, 70-летний пенсионный возраст чисто теоретически может позволить себе страна, которая достигнет средней продолжительности жизни больше 80 лет (нам до этого пока далеко) и обеспечит продолжительность здорового периода жизни свыше 70 лет", - говорит Сафонов. Последнее - самое сложное, для этого необходимо свести к минимуму уровень бедности, улучшить экологическую ситуацию, заменить отсталые технологии на рабочих местах, кардинально улучшить качество медицины. Это огромные капиталовложения и годы, десятилетие работы, подчеркивает эксперт. Более того, если оправдаются прогнозы по развитию автоматизации и роботизации, то возникнет прямо противоположная задача: сокращение времени занятости работников в общественном производстве.