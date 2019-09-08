В столице Японии отменены авиарейсы из-за приближения тайфуна "Факсай"

В токийском аэропорту Ханэда в связи с приближением мощного тайфуна "Факсай" в воскресенье отменены 23 внутренних авиарейса. Такое же решение приняла и железнодорожная компания JR.

Специалисты сократили интенсивность движения скоростных экспрессов на самом загруженном маршруте между Токио и Осакой. К настоящему времени отменены уже 50 вечерних поездов, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK.

По данным национального метеорологического бюро Японии, к вечеру воскресенья тропический шторм приблизится к центральной японской префектуре Сидзуока и дальше продолжит движение на северо-восток в сторону столицы. В этих районах прогнозируется выпадение до 300 мм осадков в течение суток.

"Факсай" - это уже 15-й по счету тайфун, образовавшийся в этом году в Тихом океане. Скорость ветра в его эпицентре сейчас достигает 40 метров в секунду.