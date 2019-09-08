Вандал повредил знаменитую статую "Атакующий бык" в Нью-Йорке

В Нью-Йорке вандал нанес повреждения знаменитой статуе города - "Атакующий бык", являющейся одним из самых популярных символов Уолл-Стрит.

Как сообщает CBS по ссылкой на слова полиции города, удар по бронзовой статуе был нанесен неким металлическим предметом и повредил правый рог быка. В месте удара образовалась дыра.

Полицейские сообщают, что подозреваемый был задержан в это воскресенье. Им оказался 42-летний житель Далласа по имени Тевон Варлак. Ему уже предъявлены обвинения по нескольким статьям. О причинах, побудивших мужчину к этому странному поступку, пока что не сообщается.