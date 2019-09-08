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08.09.2019 07:39
Рубрика: В мире

Военные РФ доставили гумпомощь жителям сирийской провинции Дераа

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более двух тонн гуманитарной помощи жителям города Нава в провинции Дераа. Об этом сообщил глава ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин.

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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По его словам, в каждый продуктовый набор вошли мука, крупы, консервы, сахар, чай. Военные также раздали в местной школе наборы для первоклассников и подарили детям мячи для игр в баскетбол, футбол и волейбол, пишет РИА Новости.

Бакин отметил, что одновременно с выдачей продуктовых наборов в здании школы вели прием российские военные врачи. Они осмотрели всех желающих, а лекарства раздавали бесплатно.

Нава - это второй по числу жителей город в провинции Дераа. Он находится в 85 километрах к югу от Дамаска, недалеко от Голанских высот. Лишь год назад административный центр этой провинции был возвращен под контроль правительства Сирии.

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