Военные РФ доставили гумпомощь жителям сирийской провинции Дераа

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более двух тонн гуманитарной помощи жителям города Нава в провинции Дераа. Об этом сообщил глава ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, в каждый продуктовый набор вошли мука, крупы, консервы, сахар, чай. Военные также раздали в местной школе наборы для первоклассников и подарили детям мячи для игр в баскетбол, футбол и волейбол, пишет РИА Новости.

Бакин отметил, что одновременно с выдачей продуктовых наборов в здании школы вели прием российские военные врачи. Они осмотрели всех желающих, а лекарства раздавали бесплатно.

Нава - это второй по числу жителей город в провинции Дераа. Он находится в 85 километрах к югу от Дамаска, недалеко от Голанских высот. Лишь год назад административный центр этой провинции был возвращен под контроль правительства Сирии.