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08.09.2019 21:00
Рубрика: Спорт

Искусней Рафаэля

Медведев поборется с великим чемпионом Надалем за первый в карьере титул на турнире "Большого шлема"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
В воскресенье поздно вечером российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере поборется за титул на турнире "Большого шлема". В финале Открытого чемпионата США Медведев будут противостоять испанцу Рафаэлю Надалю, на счету которого 18 побед на "мэйджорах", в том числе три - на кортах Нью-Йорка.
Даниил Медведев стремительно ворвался в число лучших теннисистов мира. Фото: REUTERS Даниил Медведев стремительно ворвался в число лучших теннисистов мира. Фото: REUTERS
Даниил Медведев стремительно ворвался в число лучших теннисистов мира. Фото: REUTERS

Спорить с тем, что Надаль был стопроцентным фаворитом в матче с Медведевым, глупо. Эксперты говорили, что даже у полуфиналиста - более мощного итальянца Маттео Берреттини - было больше шансов побороться с Надалем. Их встреча, напомним, закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1 в пользу второй ракетки мира. Теннисные асы были убеждены, что Даниилу тоже не светит перспектива взять хотя бы один сет. Что ж, прецедент уже был. В начале августа российско-испанский финал случился в Монреале, и Рафа разгромил Даню со счетом 6:3, 6:0. Но даже в этой ситуации вдохновленный и уверенный в себе Медведев пытался найти положительные моменты.

Дзюба прокомментировал выход Медведева в финал US Open

- Надаль - один из величайших чемпионов в истории нашего вида спорта. Он просто машина, зверь, - сказал наш теннисист. - В Монреале играть с ним было тяжело. Я бы сказал, он просто съел меня на корте. Здорово, что у меня уже есть опыт игры с ним. Теперь я знаю, чего от него ожидать.

Как бы ни закончился этот поединок, выступление Медведева в Нью-Йорке запомнится надолго. Он первый россиянин с 2005 года, которому удалось пройти в финал турнира "Большого шлема". 14 лет назад историю на Australian Open творил Марат Сафин.

Победа над болгарином Григором Димитровым в полуфинале US Open (7:6 (7:5), 6:4, 6:3) стала для Даниила 50-й в сезоне. А в последние полтора месяца он был на пике: выиграл 20 матчей, вышел в четыре финала подряд, взял титул на "Мастерсе". Это лучшие показатели в ATP.

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports
Медведев: Не знаю, какие демоны вселяются в меня на корте

Пусть Надалю пророчили победу в трех сетах. Но даже эти три партии - событие для российского тенниса. Матч поставили в сетку Первого канала и показывали в прямом эфире. А у Медведева появились болельщики в сборной России по футболу. Артем Дзюба теперь знает все про эйсы и матчболы: "Красава! Финал US Open - это очень круто! - написал Дзюба в своем "Инстаграме". - Видел почти все его матчи, Даня молодец. Если не Федерер, то Медведев с Надалем зарубится". И возможно, не в последний раз. По крайней мере, у самого Медведева большие планы.

- Это лето было таким долгим, ведь я сыграл столько матчей. А с другой стороны, оно пронеслось очень быстро. У меня даже не было времени оглянуться назад, подумать, осмыслить все, что произошло. Конечно, я понимаю, что совершил невероятный прорыв. Но хочу подчеркнуть: я не собираюсь на этом останавливаться. Я буду работать больше и лучше.

Серена стихла

В женском финале, который состоялся днем ранее, ситуация была в чем-то похожа на мужской. В борьбе за титул сошлись 23-кратная чемпионка "Больших шлемов" американка Серена Уильямс и прогрессирующая 19-летняя канадка Бьянка Андрееску, которая могла похвастаться двумя победами на турнирах WTA и скромным выходом во второй круг на Australian Open и "Ролан Гаррос" в 2019 году. Разница была лишь в том, что ставки на Андрееску были побольше, чем на Медведева. И на US Open этого сезона она взяла джек-пот.

Медведев - первый россиянин с 2005 года, которому удалось выйти в финал турнира серии "Большого шлема"

Канадка, посеянная на Открытом чемпионате США под 15-м номером, одолела бывшую первую ракетку планеты со счетом 6:3, 7:5.

На US Open-2019 Серена потерпела четвертое поражение в финалах турниров "Большого шлема" кряду.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" US Open 2019
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