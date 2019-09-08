Новости

Старый "китаец" и новый "русский". Lada Xray Cross против Chery Tiggo 5 15:17
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным 15:13
Российские скалолазы завоевали три медали на чемпионате Европы 14:55
Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Санкт-Петербурга 14:51
Врио главы Сахалина лидирует на выборах после обработки 28,85% протоколов 14:45
В Оренбуржье на выборах губернатора проголосовали 27,95% избирателей 14:40
Москвичи приходят на участки, заранее определившись с кандидатом 14:28
СК начал проверку крушения вертолета Ми-2 на Таймыре 14:16
Врачи в РФ учатся диагностировать редкую патологию костной ткани у детей 14:10
Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5% 14:08
Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам 14:07
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с самосвалом 13:57
Аксенов ответил на зарубежные высказывания о выборах в Крыму 13:52
В Петербурге вспоминают жертв блокады 13:52
Мосгоризбирком: Выборы в Мосгордуму проходят без нарушений 13:48
В Волгограде скончался кандидат в депутаты областной думы 13:46
МЧС увеличило зарплаты пожарных вдвое 13:43
На острове Малый Жемчужный полностью исчез каспийский тюлень 13:38
Дарья Меркулова, наблюдатель от ЛДПР: Нарушений в ходе выборов в Мосгордуму нет 13:30
Порошенко, присвоившего заслуги в обмене заключенными, подняли на смех 13:27
Подешевеют ли иномарки после снижения пошлин 13:27
Мосгоризбирком: Явка на выборы в Мосгордуму достигла 5,6 процента 13:23
Эксперты объяснили рестарт электронных выборов в Мосгордуму 13:21
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 13:18
В Ингушетии избрали главу республики 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 14:10
Рубрика: Общество

Врачи в РФ учатся диагностировать редкую патологию костной ткани у детей

Текст: Ирина Невинная

Официальный перечень орфанных заболеваний в России недавно пополнился еще одной редко встречающейся патологией со сложным названием - фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП). Это заболевание возникает в результате поражения определенного гена, в результате мышцы, хрящи, связки и другие ткани организма больного ребенка постепенно "окостеневают", происходит их замещение костной тканью. Заболевание приводит к глубокой инвалидности и невозможности больного обслуживать себя самостоятельно.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Скворцова: Врач должен принимать пациента столько времени, сколько нужно

На 4-й международной конференции по ФОП, которая прошла в Москве, лучшие специалисты мира делились опытом с российскими коллегами знаниями в способах диагностики и лечения этого заболевания. По неполным данным, количество пациентов с ФОП в России и странах СНГ достигает 70 человек, однако реальное распространение болезни может быть намного выше. Дело в том, что неподготовленность рядовых ревматологов, их неосведомленность о заболевании приводит к тому, что правильный диагноз таким больным устанавливается в среднем лишь через семь лет после появления симптомов болезни.

Конференцию организовала Межрегиональная общественная организация "Живущие с ФОП", помогающая семьям, где рождаются такие дети, сориентироваться и попасть в компетентное медучреждение к нужному специалисту. Ведущие международные и российские врачи - ревматологи, педиатры, генетики, ортопеды, а также пациенты, живущие с ФОП, и члены их семей получили возможность узнать о самых последних тенденциях в ранней диагностике и лечении заболевания. Кроме того, в рамках конференции ведущие зарубежные специалисты консультировали наших пациентов, помогали скорректировать лечащим врачам план ведения больных.

"ФОП - катастрофическое и пока неизлечимое заболевание, но сегодня у нас есть огромная надежда, что уже в ближайшие один-два года появится препарат, который поможет остановить болезнь, а, возможно, и полностью излечить сотни пациентов с ФОП", - сообщил в своем выступлении руководитель ортопедического молекулярного подразделения медицинской школы Перельмана Университета Пенсильвании (США), профессор Фредерик Каплан - ведущий специалист в мире по изучению ФОП.

Фото: Михаил Мордасов/РИАН
С какими проблемами сталкивается сельская медицина

По его словам, после открытия гена, повреждение которого приводит к ФОП, в течение 15 лет проводятся активные исследования в поиске препаратов для контроля ФОП. В настоящее время более 10 ведущих фармкомпаний находятся на пути к созданию лекарства против ФОП. Три препарата проходят клинические исследования (КИ), то есть уже доказана их безопасность и эффективность, а на стадии КИ уже обычно определяют наиболее эффективные дозировки и схемы применения.

"ФОП - это сложное орфанное заболевание, которое, к сожалению, не имеет той медицинской специальности, которая могла бы в полной мере осуществлять лечение и наблюдение пациентов, из-за чего с ними происходит немало бед. Многие симптомы ФОП те же, что и для ревматических заболеваний, поэтому чаще всего таких пациентов наблюдают и ведут врачи-ревматологи. Именно эти специалисты, как правило, ставят диагноз и ведут таких пациентов", - говорит доктор медицинских наук, профессор, руководитель педиатрического отделения НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой РАМН Ирина Никишина. Кроме НИИ ревматологии проблемой ФОП занимаются в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова - в конференции принимала участие профессор Сеченовки Наталья Голованова.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Ингушетии избрали главу республики
Глава бундестага предостерег от саботажа "Северного потока - 2"
Варшаву призвали к диалогу с Москвой
Депутат Европарламента призвал Париж отменить антироссийские санкции
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть