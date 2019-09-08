ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа

В субботу израильские истребители нанесли серию ударов по контролируемому палестинским движением ХАМАС сектору Газа. Бомбардировкам подверглись центральная и северная части прибрежного анклава.

Палестинская сторона утверждает, что целью налетов были позиции действующих в секторе группировок сопротивления, пишет ТАСС, ссылаясь на портал "Дунья аль-Ватан". О пострадавших и разрушениях информации нет.

Ранее в субботу ВВС Израиля атаковали группу палестинцев в Газе, которые запустили беспилотник, а затем бросили самодельное взрывное устройство в сторону пограничного заграждения. Взрывом был поврежден военный автомобиль, о пострадавших не сообщалось.

В пятницу вечером территория еврейского государства подверглась ракетному обстрелу. С территории сектора Газа были выпущены пять ракет, одна из которых разорвалась на пустыре недалеко от города Сдерота и вызвала пожар. В ответ на эту атаку Израильские танки и самолеты поразили военные цели палестинского движения ХАМАС в северной части анклава.