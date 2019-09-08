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08.09.2019 08:18
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании у 21-летнего Дана Макгилла - спортсмена из города Лестер - в ходе обычной плановой проверки обнаружили сразу 20 раковых опухолей в правом легком. Результаты обследования стали полной неожиданностью как для парня, так и для врачей.

Как передают зарубежные СМИ, до диагноза молодой человек шесть раз в неделю по два часа занимался в тренажерном зале и почти каждый день играл в баскетбол.

Фото: depositphotos.com
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- Я чувствовал себя нормально, был в хорошей физической форме. У меня не было одышки, ощущения усталости, кашля, каких-либо болей и даже простуды. Поэтому диагноз стал шоком для меня и для медиков, - рассказал Дан Макгилл.

Сейчас он проходит курс химиотерапии и параллельно занимается на платформе GoFundMe сбором средств от неравнодушных людей - британец планирует строительство тренажерного зала у себя во дворе.

- Занятия спортом - главный источник позитивных эмоций для меня. Но сейчас из-за лечения я стал слишком восприимчив к микробам и не могу посещать общественный тренажерный зал, - пояснил молодой человек.

Сообщается, что в 18 лет Макгиллу диагностировали саркому Юинга - злокачественное новообразование, которое поражает кости и мягкие ткани. Недуг удалось победить осенью 2016 года.

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