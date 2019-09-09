Аномально теплая погода продержится в Москве до среды

В центральной части России температурный фон сегодня будет выше нормы на 5-6 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, порывы ветра - максимум 10 м/с, атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Воздух днем прогреется до +25, в вечерние часы +13...+14 градусов.

"Ясная погода, без осадков продержится в регионе минимум до среды, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Потом влияние антициклона будет ослабевать, облаков станет больше, могут начаться дожди, а воздух в светлое время суток прогреется максимум до +20 градусов".

Кстати, самая жаркая погода 9 сентября была в 1938 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки +28,2.