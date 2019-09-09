Ученые нашли антигены, защищающие от ВИЧ

При изучении свойств паразитов ученые Амстердамского университета совместно с коллегами Ливерпульского университета обнаружили, что яйца плоских червей - шистосом способны защитить клетки от заражения вирусом ВИЧ.

В опубликованном в журнале PLoS Pathogens материале говорится, что в яйцах паразитов содержатся антигены, которые мешают клеткам иммунной системы связываться с частицами ВИЧ-инфекции и тем самым повышают стойкость иммунитета.

Вещества, которые выделяют паразиты, связываются с рецепторами дендритных клеток, мешая им нормально работать. Кроме того, эти антигены стимулируют рост Т-клеток, которые в результате стали более устойчивы к вирусу ВИЧ.

Экспериментаторы изготовили препарат из яиц паразитов под названием SEA, и протестировали его на рецепторах дендритных клеток, самих клетках, Т-лимфоцитах и ВИЧ. SEA связывалось с рецепторами дендритных клеток, так, что для вирусных рецепторов практически не оставалось места. Таким образом, обработка клеток препаратом SEA снизила связываемость дендритных клеток с частицами ВИЧ на 70 процентов. В среде с обработанными клетками вирус размножался на 80 процентов меньше. Выделенное из шистосом вещество омега-1 также блокировало заражение ВИЧ.

Результаты исследования стоит учесть при испытаниях вакцины против ВИЧ, считают ученые. А вакцины, разработанные на основе веществ, выделяемых гельминтами, могут помочь в дальнейшей борьбе с ВИЧ-инфекцией.