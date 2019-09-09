Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из "черных списков"

Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства. Об этом сказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута во время встречи с представителями "Деловой России".

Он уточнил, что в ходе рассмотрения дел комиссия Банка России принимала в пользу бизнеса примерно 45 процентов решений, а в пользу банков - 55 процентов. Таким образом, по его словам, клиент в может добиться исключения из "черного списка" даже если банк отказал ему в реабилитации.

"Черные списки" регулятор начал формировать в 2017 году.