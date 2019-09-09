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09.09.2019 18:00
Рубрика: Власть

Спасут от долга

Банкирам запретят отдавать приставам всю зарплату гражданина
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России пропишет порядок расчета банкирами денежных средств на счете должника, которые не смогут арестовать судебные приставы. Новые правила особо оговаривают, что после взыскания на счете должника должно оставаться не менее половины зарплаты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Любой человек обязан платить по своим долгам. Но это не значит, что должника можно раздеть до нитки и уморить голодом. Есть правила, защищающие человека даже в критическом финансовом положении.

Подготовленный Минюстом приказ особо прописывает, что в расчет суммы денежных средств, на которую может быть наложен арест, не включается "сумма последнего периодического платежа или нескольких периодических платежей в размере не менее пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов". Проще говоря, половина зарплаты будет защищена. При этом, если гражданин задолжал алименты или выплачивает компенсацию за вред, который он причинил чьей-то жизни или здоровью, несгораемый остаток уменьшится до тридцати процентов. Также только треть получки оставят тому, кто платит компенсацию жертвам своих преступлений.

Фото: Reuters.
Трудовые и военные пенсии получат защиту от приставов

Кроме того, теперь от ошибок, то есть неправомерного ареста, будут защищены социальные выплаты. По закону у должника можно забирать не все деньги: некоторые виды выплат находятся в особом списке, и трогать их нельзя. Например, в защитном списке находятся компенсационные выплаты гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными людьми. Запрещено забирать алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п.

Но пока еще существует проблема: судебные приставы не отличают на счете должника один рубль от другого. Поэтому на практике случаются ситуации, когда у должника списывают со счета деньги, которые ни при каких обстоятельствах нельзя было брать. Как рассказывали представители Федеральной службы судебных приставов, проблема в том, что подобные социальные выплаты никак не выделены. Приставы видят только номер счета и сумму. Все. Откуда пришли деньги, информации нет.

Банкиры теперь будут маркировать социальные выплаты, которые по закону нельзя арестовать

Безусловно, когда становилось известно об ошибке, деньги гражданину возвращали. Но для этого ему приходилось побегать с документами. Закон изменил ситуацию. Теперь в расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. Проще говоря, социальные выплаты будут маркироваться. Естественно, возникает вопрос, как новация будет работать на практике. Допустим, на один счет поступают и зарплата, и социальные пособия, и пенсия, и прочее и прочее. Не запутаются ли банкиры, где рубль с иммунитетом, а где без?

Теперь министерство юстиции подготовило проект приказа, прописывающего как раз порядок определения банкирами, что можно отдать со счета человека судебным приставам, что нельзя. Как подчеркивается в проекте, при наличии нескольких счетов гражданина расчет суммы денежных средств, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, осуществляется отдельно по каждому счету. Банкиры должны будут учитывать ограничения удержания из заработной платы.

Фото: istockphoto.com
Приставы начали находить должников с помощью уличных камер

"Государство последовательно принимает меры по защите самых уязвимых категорий населения, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Безусловно, человек должен выполнять свои обязательства, но социальные гарантии имеют наибольшую важность. Необходимо выработать разумный баланс, позволяющий избежать нарушения прав граждан в ходе исполнительного производства. В будущем году вступает в силу закон, который вводит механизм маркировки в банковских документах соответствующих видов выплат".

Закон вступит в силу в июне будущего года. Как подчеркивал в свое время директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, так называемый механизм окрашивания обеспечит иммунитет от взыскания социально уязвимым категориям граждан.

Еще одна неприятная и в чем-то похожая проблема, которая возникала у граждан с судебными приставами: проблема двойников. Когда данные должника и гражданина совпадают (а такое бывает нередко), порой приставы арестовывают деньги у непричастного гражданина. Как и в случае с социальными платежами, причина в том, что компьютеры не видят то, что нужно. Но теперь и это изменится. По закону в исполнительные документы теперь должны включаться уникальные идентификаторы, например, номер СНИЛС. В таком случае приставы найдут именно того, кого нужно.

Власть Право Финансовое право Правительство Минюст Полномочия судебных приставов
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