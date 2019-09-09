Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit

Королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, позволяющий отложить выход Соединенного Королевства на три месяца, если Лондон до 31 октября не сможет заключить соглашение с Брюсселем. Как сообщают местные СМИ, об этом проинформировал спикер палаты лордов Норман Фоулер.

Документ просто обязывает главу правительства Бориса Джонсона попросить у Евросоюза новую отсрочку по Brexit - на этот раз до 31 января 2020 года. И это еще больше запутывает ситуацию. Вопрос о том, когда Британия выйдет из Евросоюза, в итоге оказался в руках европейских лидеров.

И это при том, что сам Джонсон выступает категорически против любых отсрочек Brexit и намерен вывести страну из ЕС 31 октября в любом случае - с соглашением или без него. Как он сможет этого добиться, не нарушив закон, неизвестно, тем более, что шансов провести внеочередные выборы, изменить расклад сил в парламенте и добиться отмены закона практически нет (предпринятые ранее попытки с треском провалились).

Примечательно, что законопроект, внесенный лейбористом Хилари Беном, был принят обеими палатами парламента в рекордные сроки: все три чтения в палате представителей он прошел за один день, палата лордов одобрила его за два дня.