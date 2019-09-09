Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 9 по 15 сентября









В бой идут одни старики

В эфире Первого канала премьера нового сезона музыкального проекта "Голос 60+", где за симпатии зрителей и наставников соревнуются вокалисты старшего поколения - как профессионалы, так и любители, представляющие все многообразие музыкальных направлений и жанров. Наставники команд во втором сезоне - Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия. Ведущий - Дмитрий Нагиев.

К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты старше 60 лет со всех концов страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Самой возрастной участнице - 91 год. По правилам конкурса, во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по четыре исполнителя в каждой. На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире, где в результате зрительского голосования станет известно имя победителя сезона. "Голос" доступен зрителю во всех средах и на любых устройствах. Это, пожалуй, самый интерактивный формат на российском телевидении. Каждый год мы создаем все новые формы вовлечения зрителей в проект. В новом сезоне шоу "Голос 60+" у каждого зрителя впервые есть своя персональная красная кнопка. Управлять ею можно при помощи пульта в телевизоре, на компьютере или на мобильном устройства. С ее помощью зрители будут угадывать, кто из участников пройдет в следующий этап, накапливать баллы за правильные ответы, а самый удачливый будет приглашен на финал. Играть можно на телевизорах с функционалом HbbTV при помощи красной кнопки на пульте, в интерактивном плеере на сайте Первого канала и в мобильных приложениях "Голос" и "Первый".

Первый канал, 13 сентября, 21:30

Песня остается с Кобзоном

Год прошел с тех пор, как Иосифа Кобзона нет с нами. Первый канал представляет музыкальный вечер, посвященный памяти легендарного певца, - "Песня остается с человеком". Трансляция из Государственного Кремлевского дворца. Ведущий - Михаил Швыдкой. В концертной программе участвуют Хибла Герзмава, Полад Бюльбюль-Оглы, Алексей Евсюков, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Андрей Сапунов, Александр Маршал, Игорь Крутой, Жасмин, Стас Михайлов, Николай Басков, Сергей Волчков, Алсу, Лариса Долина, оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ под руководством Виктора Елисеева и знаменитые в прошлом хоккеисты Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов. Первый канал также покажет документальный фильм Иосиф Кобзон "Песня моя - судьба моя" (14 сентября в 12:15). В нем участвуют Нелли Кобзон, Наталья Кобзон, Гелена Кандель, Илья Резник, Григорий Лепс, Валерия, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев, Александра Пахмутова, Полина Гагарина, Эдгард Запашный, Петр Подгородецкий и другие.

Первый канал, 14 сентября, 18:00

Роднина - на пьедестале

Ирина Роднина, одержав первую победу, не проиграла в своей жизни ни одного соревнования. Она трижды побеждала в парном фигурном катании на Олимпиадах, выиграла 10 чемпионатов мира и 11 чемпионатов Европы. На канале "ТВ Центр" встреча с Ириной Константиновной в ток-шоу Татьяны Устиновой "Мой герой", приуроченная к 70-летию Родниной, которое легендарная фигуристка отмечает 12 сентября. Первые спортивные амбиции появились у Ирины, когда она стала тренироваться у Станислава Жука. "У меня не получалось выписывать фигуры, "восьмерки" и "параграфы", - вспоминает Роднина. - Жук подходил, смотрел на мои фигуры и говорил: "Опять букет моей бабушки!". Почувствовала ли себя Роднина звездой, выиграв первый чемпионат Европы, а затем и мира? Как она пережила уход к другой партнерше Алексея Уланова, с которым в первый раз завоевала олимпийское золото? И долго ли привыкала к новому партнеру Александру Зайцеву?

Вспомнили Татьяна Устинова и ее гостья и драматический момент на чемпионате мира в Братиславе в 1973 году, когда остановилась музыка во время выступления Родниной и Зайцева, и они докатали программу под овации зала. И пара взяла золото! Потом было еще множество побед. И одна, пожалуй, самая главная - рождение сына, Саши Зайцева-младшего. Ведь восемь месяцев беременности Ирина лежала на сохранении! Почему Ирина плакала на пьедестале в Лейк-Плэсиде? Из-за чего она сравнивает труд фигуриста и работу повара? Какой совет психолога, работавшего в команде, она запомнила на всю жизнь? И наконец, как великая фигуристка начала новую жизнь после ухода из большого спорта? Об этом и многом другом в ток-шоу. На Первом канале к дате выйдет документальный фильм "Ирина Роднина. Женщина с характером" (14 сентября в 10:15). В нем неизвестные обстоятельства спортивной биографии Ирины Родниной и ее драматичной личной жизни, рассказанные автором и другом Оксаной Пушкиной.

"ТВ Центр", 12 сентября, 13.40

Властелин скрипки

Владимиру Спивакову - 75 лет. К юбилею маэстро в эфире телеканала "Россия К" документальный сериал "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым" (9-12 сентября, 23:00) и музыкальные программы (9-13 сентября, 17:55). В документальном сериале с выдающимся музыкантом беседует известный музыковед, писатель и журналист. Но это не простая беседа, это разговор двух одноклассников, людей, которых связывает не только один год рождения, но и общее детство, общие учителя, друзья. "Я знаю Спивакова уже много лет, ведь мы занимались у одного и того же профессора по классу скрипки в музыкальной школе при Ленинградской консерватории, - рассказывает Волков. - За прошедшие годы мы провели в откровенных разговорах не одну сотню часов. Но Спиваков для меня до сих пор человек-загадка. Какие-то створки своей души он иногда приоткрывает, а другие остаются наглухо закрытыми". Спивакова-скрипача и Спивакова-дирижера телеканал "Россия К" представит в вечерней линейке музыкальных программ.

На Первом канале покажут документальный фильм "Владимир Спиваков "Жизнь на кончиках пальцев" (12 сентября в 00:00). Он напомнит, что в этом году у всемирно известного российского музыканта Владимира Спивакова сразу три юбилея: маэстро исполняется 75 лет, созданному им камерному оркестру "Виртуозы Москвы" - 40 лет, основанному международному благотворительному фонду - 25 лет. В фильме приняли участие жена Сати Спивакова, дочери Анна и Татьяна, а также Денис Мацуев, Михаил Жванецкий, Михаил Швыдкой, Левон Оганезов, Давид Голощекин, Григорий Ковалевский и Ксения Раппопорт.

"Россия К", 9-12 сентября, 23:00

Найти потерянную дочь

Сериал "Сердце матери", снятый в жанре остросюжетной мелодрамы, расскажет о трагедии в семье и способах из нее выбраться. Ася Демидова (Олеся Фаттахова), трудолюбивая и целеустремленная девушка, потерявшая мать, всю свою жизнь мечтает стать модельером. Не поступив в институт, девушка не унывает и устраивается работать на швейную фабрику. Здесь Асю ждут новые друзья, стремительный карьерный рост и встреча, которая перевернет ее жизнь. Совсем скоро жизнь Аси изменится - головокружительный роман, свадьба, рождение дочери. Но, найдя свое счастье, она в один миг все потеряет и будет жить ради одной цели - найти свою дочь. Режиссер - Александр Итыгилов. В ролях: Олеся Фаттахова, Илья Алексеев, Олеся Жураковская, Федор Лавров, Артем Алексеев и другие.

"Россия 1", со 2 сентября, в 21:00

Жизнь актера: короткий метр

Новый документальный фильм "Актерские драмы. Смерть по собственному желанию" на канале "ТВ Центр". С киноэкранов они лучились жизнелюбием, очаровывали неземной красотой или же подчеркнутой мужественностью. Однако в жизни за пределами экрана им доставались весьма непростые роли. И справиться с ними многим оказалось не под силу. По какой причине Михаил Любезнов в расцвете лет и славы решил принять убойную дозу снотворного? Почему актриса Елена Майорова сожгла себя заживо? Из-за чего актер Анатолий Вербицкий, блиставший в роли Печорина в фильме "Княжна Мэри", включил газовую плиту и покончил жизнь самоубийством? Как сюжет из "Места встречи изменить нельзя" почти точно повторился в жизни Людмилы Давыдовой, сыгравшей роль Верки-модистки? Из-за чего она попала в психиатрическую клинику, и что стало последней каплей для актрисы? Что заставило Леонида Дьячкова шагнуть вниз с балкона четвертого этажа? В фильме участвуют Борис Клюев, киновед Андрей Апостолов, Владимир Дубровский, Светлана Савичева (сестра Сергея Шерстюка, второго мужа Елены Майоровой), Наталья Пьянкова, Владимир Хотиненко, Татьяна Пилецкая, Валерий Усков, Михаил Боярский, Лариса Луппиан и другие.

"ТВ Центр", 13 сентября, 23:10 (повтор - 15 сентября, 13:35).

У каждого "Своя правда"

На НТВ премьера ежедневного вечернего авторского общественно-политического ток-шоу "Своя правда" с лауреатом ТЭФИ Романом Бабаяном. Темы каждого выпуска определяет повестка дня: последние события внутри страны и на международной арене, актуальные проблемы политической, экономической и социальной жизни. Кроме того, в студии программы через истории конкретных людей будут подниматься самые острые волнующие общество вопросы - здравоохранение, образование, ЖКХ, защита прав и другие. Собеседниками ведущего станут не только известные эксперты, политики и общественные деятели, но и те, кто является редкими гостями телевизионных политических ток-шоу, - популярные блогеры, режиссеры, медийные персоны. "Наша основная задача - дать возможность зрителям увидеть новые лица. Мы постараемся максимально расширить пул экспертов, привлекая в программу новых политологов, экономистов, а также людей, которые могут быть лидерами общественного мнения и при этом не иметь отношения к политике. Мне кажется, это было бы интересно и важно, узнать, чем они дышат, что думают", - говорит Роман Бабаян.

НТВ, с 9 сентября

Фото: Предоставлено НТВ

Четверка лучших певцов

На "России К" в рубрике "Шедевры мирового музыкального театра" Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в опере Джузеппе Верди "Трубадур". Режиссер - Франко Дзеффирелли, 2019 год. На уникальной сценической площадке "Арена ди Верона" Франко Дзеффирелли поставил оперу Джузеппе Верди "Трубадур". Каждое лето древнеримский амфитеатр собирает на свой фестиваль больше зрителей, чем любой другой летний смотр. Выступление на веронской сцене - знак почета и для всемирно известных исполнителей и особенно для молодых талантливых певцов. Считается, что секрет удачной постановки "Трубадура" раскрыл великий маэстро Артуро Тосканини, сказав, что поставить эту оперу несложно, "надо просто заполучить четырех лучших в мире певцов".

Организаторам оперного праздника в Вероне это удалось - для исполнения главных партий они собрали вместе квартет артистов мировой величины. Историю любви Леоноры и Манрико расскажут Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Для Анны это не просто очередная постановка "Трубадура", это ее дебют на "Арена ди Верона", хотя предыдущие постановки вердиевского шедевра тоже были для нее знаковыми. В роли графа ди Луны выступил итальянский баритон Лука Сальси, партию Азучены исполнила американская меццо-сопрано Долора Заджик. За дирижерским пультом выдающийся итальянский маэстро Пьер Джорджо Моранди. Оркестр и хор Арены ди Верона. Вступительное слово к спектаклю - Дмитрий Бертман.

"Россия К", 15 сентября, 21:50.

Слова наставника

На КиноПоиске сериал "Горячая зона", американский фантастический триллер. Время действия - 1989 год. На территорию США попадает вирус Эбола. Лейтенант Нэнси Джекс, жена и мать двоих детей, рискует жизнью, тестируя образец одного из самых смертоносных вирусов в мире. Чтобы выяснить источник его возникновения и предотвратить вспышку заболевания в Соединенных Штатах, Джекс привлекает к исследованию своего наставника, эксперта по Эболе доктора Уэйда Картера. Сериал будет доступен на "КиноПоиск HD" в подборке National Geographic+. Также на этой сетевой платформе уже с 4 сентября можно смотреть испанский детективный сериал La sala. Его герой Яго Коста имел репутацию лучшего следователя до тех пор, пока не совершил убийство. Теперь он находится под заключением в тюрьме и готов рассказать всему миру о причинах своего непредсказуемого поступка. Для этого он постепенно раскроет Саре, молодой и амбициозной журналистке, все тонкости профессии полицейского.

КиноПоиск, с 9 сентября

Смотрите также

Премьера художественного фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" на Первом канале 14 сентября в 23.40. Картина, получившая множество наград на международных и российских кинофестивалях, рассказывает о том, как 27-летний Витька Чеснок, парень с детдомовским прошлым, недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем, встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, чтобы избавиться от него и завладеть его квартирой. Кровные родственники отправляются в дальний путь, не подозревая, что их ждет впереди. Режиссер - Александр Хант, сценарий - Алексей Бородачев. В ролях: Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, Алина Насибуллина, Георгий Кудренко, Роман Шаляпин и другие. Фильм вошел в лонг-лист премии "Золотой глобус"-2018 в номинации "Лучший иностранный фильм", в шорт-лист потенциальных кандидатов на "Оскар"-2018 от России в категории "Лучший фильм на иностранном языке". На счету ленты российская национальная премия кинокритики и кинопрессы "Белый Слон", призы в номинациях "Лучший дебют", "Лучшая мужская роль" (Евгений Ткачук), "Лучшая мужская роль второго плана" (Алексей Серебряков).