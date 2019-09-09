Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года

Почти 720 тысяч первокурсников уже начали слушать лекции в российских вузах. Все сложности вступительной кампании для них позади. А вот нынешним абитуриентам расслабляться нельзя. Какие уроки стоит извлечь из приемной кампании - 2019? К чему готовиться старшеклассникам? Какие предметы выбирать, чтобы точно поступить? Об этом рассказали руководители ведущих вузов.

Все больше выпускников выбирают ЕГЭ с прицелом на конкретный вуз. Тактика: "Сдам больше предметов - куда-нибудь да поступлю", сегодня малоэффективна. Фото: РИА Новости.

Правила приема на 2020 год будут опубликованы совсем скоро - не позднее 1 октября, а заявление с перечнем выбранных для сдачи на ЕГЭ предметов можно будет подавать уже с середины декабря и до 1 февраля.

Совет первый: не добрали баллы для поступления в столичный университет - обратите внимание на его филиалы или другие региональные вузы

- В эту кампанию мы увидели: резко вырос спрос на инженерные направления, конкурс был до 20 человек на место, - комментирует проректор МИФИ Елена Весна. - Конечно, при таких цифрах далеко не всем удалось поступить. Мы отмечаем четкую тенденцию: те, кому удача не улыбнулась в Москве, оперативно подают документы в наши региональные подразделения. В Сарове и Снежинске у нас, например, преподают специалисты из ядерных центров мирового уровня.

Проректор МИСиС Вадим Петров подтверждает: "Тенденция переезда в региональные вузы не так критична. За последние годы в регионах сформировалась целая когорта ведущих вузов, учиться в которых не менее престижно, чем в Москве и Санкт-Петербурге".

Совет первый: не добрали баллы для поступления в столичный вуз - обратите внимание на его филиалы или другие региональные вузы схожей направленности.

Важный момент, который стоит учесть абитуриенту-2020: современный выпускник школы делает свой выбор осознанно, выбирая конкретный вуз или конкретную специальность. Да, "правило 15" все еще в силе, вы вправе подавать документы одновременно в пять вузов на три специальности в каждом. Но…

- С каждым годом абитуриенты становятся все более определенными, выбирают меньше вузов и меньше направлений, - говорит проректор РАНХиГС Максим Назаров. - ЕГЭ для сдачи тоже выбирают с прицелом на конкретный вуз. Меньше метаний, меньше нервов. Были у нас абитуриенты, которые приносили сертификаты о шести ЕГЭ сразу. Но это категория неопределившихся. Как правило, наши ребята сдают 3-4 экзамена.

Совет второй: не набирайте себе ЕГЭ по принципу "сдам больше - куда-нибудь да поступлю". Сконцентрируйтесь на том, чему правда хочется учиться, изучите сайты вузов и определите приоритетные экзамены.

Кстати, по словам Максима Назарова, в РАНХиГС отметили увеличение спроса на более сложные программы, в том числе и на английском языке. "Образование - инвестиции в себя, об этом надо помнить и ребятам и их родителям, - отметил Назаров. - У нас есть победители и призеры олимпиад, которые выбрали конкретную программу и, чтобы точно попасть на нее, сразу оформили контракт, хотя имели все шансы на бюджет. Конечно, не всем это доступно. А в целом - платные отделения перестали брать всех подряд. Там теперь тоже серьезный конкурс".

Совет третий: не рассчитывайте, что сможете с невысокими баллами влегкую поступить на платное отделение. Там сегодня тоже высокий конкурс и высокие баллы у абитуриентов.

В целом, чтобы приемная кампания удалась, необходимо заранее написать список вузов и направлений, куда хотелось бы поступить. Здесь важно, чтобы выпускнику помогали и родители. Сегодня не получится "вырулить", если, к примеру, выбирать ЕГЭ для сдачи по принципу "предмет легко дается, значит, его и сдавать, а вуз потом подберем". В таком случае вы станете заложниками этих предметов. Это недальновидно.

Совет четвертый, родителям, от проректора НГУ им. Лобачевского Никиты Авралева:

- Как можно раньше начинайте искать для ребенка профориентацию, уже классе в шестом. Участие в олимпиадах, конкурсах, проектных работах, совместно с кафедрами вузов. И еще - не замыкайтесь в рамках трех ЕГЭ. Сдаете информатику, подучите и сдайте физику: на многих направлениях IT требуется и физика. Выбрали обществознание - сдайте и историю: подстрахуйте себя.

Кстати

Министерство просвещения вместе с Рособрнадзором опубликовали проект расписания ЕГЭ на 2020 год. Для большинства выпускников 11-х классов оно будет выглядеть так: 25 мая (понедельник) - география, литература, информатика (ИКТ); 28 мая (четверг) - русский язык; 1 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике. Базовый и профильный уровень сдаются в один день. Выбрать можно что-то одно; 4 июня (четверг) - история, физика; 8 июня (понедельник) - обществознание, химия; 11 июня (четверг) - иностранные языки - письменная часть: английский, французский, немецкий, испанский, китайский. Плюс - биология; 15, 16 июня (понедельник - вторник) - иностранные языки - устная часть: английский, французский, немецкий, испанский, китайский. Основные изменения? В первый день ЕГЭ будет не два экзамена, как было раньше (география+литература), а три (добавилась информатика). Кроме того, раньше на одно обществознание выделялся целый день. А теперь этот предмет совместили в расписании с химией. При этом будут еще и досрочные, и резервные, и дополнительные сроки. Что важно? Документ четко прописывает, сколько будет длиться каждый экзамен. А также устанавливает список вещей, которые выпускник может взять с собой в аудиторию. Например, на ЕГЭ по математике будет доступна линейка, не содержащая справочной информации. На ЕГЭ по физике вдобавок к линейке можно взять непрограммируемый калькулятор. По химии - вдобавок калькулятору идут периодическая система химических элементов, таблица растворимости солей. Общественное обсуждение нового расписания продлится до 19 сентября.

Подготовила Ксения Колесникова