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09.09.2019 11:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Действующие губернаторы и врио одержали победу в регионах

Текст: Галина Мисливская

Жители 16 субъектов Федерации 8 сентября выбирали глав своих регионов прямым голосованием. Согласно предварительным данным, опубликованным на сайте Центризбиркома, во всех регионах одержали победу действующие губернаторы или временно исполняющие обязанности высших должностных лиц. Цифры приводятся после обработки более чем 99% протоколов участковых избирательных комиссий.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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В большинстве регионов победа досталась представителям "Единой России". В Республике Алтай лидирует Олег Хорохордин с результатом 58,82%. Радий Хабиров, врио главы Башкирии, обошел семерых соперников и набрал 82,02% голосов. С похожим результатом завершил избирательную гонку бывший сенатор Бату Хасиков в Калмыкии, он набрал 82,67% голосов избирателей. Роман Старовойт лидирует на выборах губернатора Курской области с результатом 81,07%. Игорь Артамонов становится главой Липецкой области, набрав 67,29% голосов. Андрей Чибис обошел соперников в Мурманской области с результатом 60,07%. Денис Паслер набрал 65,94% на выборах в Оренбургской области.

Не менее успешно выступили врио глав регионов, баллотировавшиеся в порядке самовыдвижения. В Забайкалье Александр Осипов одерживает убедительную победу, заручившись поддержкой 89,61% жителей региона. Игорь Бабушкин, недавно возглавивший Астраханскую область, набрал 75,64% голосов избирателей. Вадим Шумков - побеждает на выборах главы Курганской области с результатом 80,86% голосов. Валерий Лимаренко лидирует на Сахалине (56,15%), Алексей Текслер - в Челябинской области (69,31%).

Уверенную победу, по предварительным данным, одержал и врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов, он набрал 64,52% голосов в Северной столице.

Успешно сложились избирательные кампании и для действующих губернаторов. Так, в Ставропольском крае на новый срок избран единоросс Владимир Владимиров (79,65%), его однопартиец Андрей Бочаров переизбран в Волгоградской области с результатом 76,81% голосов. Олег Кувшинников ("Единая Россия") обошел четверых соперников и набрал 60,79% голосов избирателей на выборах губернатора Вологодской области.

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