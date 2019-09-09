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Эд Ширан повторно женится в цирковом шатре

Поп-музыка
    09.09.2019, 12:09
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Популярный британский музыкант и "актер" "Игры престолов" Эд Ширан во второй раз сыграет свадьбу. Причем - с той же самой женщиной, со своей возлюбленной Черри Сиборн. И на этот раз - с элементом карнавала, вычурности некоторой и массовости народных гуляний.

Согласно сообщению Daily Mail, торжество случится в настоящем огромном цирковом шатре, который ради такого дела натянули на пленэре в графстве Саффолк - папарацци заранее отметили активную возню множества лиц в локации и "тьму охраны". Далее обнародовав фото сооружения.

При этом источник проинформировал издание, что на мероприятии будут присутствовать такие гости "А-категории", как "Рэйчел из "Друзей" - актриса Дженнифер Энистон, сэр Элтон Джон, принцесса Евгения.

Официальных подтверждений этого еще нет - представитель певца на запрос издания не ответил.

Газета напомнила, что первый раз пара отпраздновала заключение уз в декабре прошлого года - лишь для лаконичного круга из сорока друзей и родных.

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