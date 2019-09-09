Эд Ширан повторно женится в цирковом шатре

Популярный британский музыкант и "актер" "Игры престолов" Эд Ширан во второй раз сыграет свадьбу. Причем - с той же самой женщиной, со своей возлюбленной Черри Сиборн. И на этот раз - с элементом карнавала, вычурности некоторой и массовости народных гуляний.
Согласно сообщению Daily Mail, торжество случится в настоящем огромном цирковом шатре, который ради такого дела натянули на пленэре в графстве Саффолк - папарацци заранее отметили активную возню множества лиц в локации и "тьму охраны". Далее обнародовав фото сооружения.
Ed Sheeran and Cherry Seaborn's star-studded 'festival-style' wedding bash gets underway - Daily Mail #EdSheeran https://t.co/EXeoDDyWcj pic.twitter.com/hpUncxdwdb— Ed Sheeran News 24/7 (@EdSheeran_247) 8 сентября 2019 г.
При этом источник проинформировал издание, что на мероприятии будут присутствовать такие гости "А-категории", как "Рэйчел из "Друзей" - актриса Дженнифер Энистон, сэр Элтон Джон, принцесса Евгения.
Официальных подтверждений этого еще нет - представитель певца на запрос издания не ответил.
Газета напомнила, что первый раз пара отпраздновала заключение уз в декабре прошлого года - лишь для лаконичного круга из сорока друзей и родных.