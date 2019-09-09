Если верить данным ООН, около 13 процентов учеников начальных классов южноамериканского государства Гайана каждый день проходят пешком почти шесть с половиной километров, чтобы добраться до школы. Поднимемся чуть севернее: мексиканские дети могут провести в пути до школы один и даже четыре часа, а в Кении, чтобы добраться до одной начальной школы в округе Момбаса, ее ученики должны пройти от семи до десяти километров! И при этом они часто ходят на голодный желудок, потому что на завтрак просто нет времени - его "съедает" путь. О том, что сегодня мешает детям получать образование и почему, несмотря на обстоятельства, они продолжают тянуться к нему, "Российская газета" побеседовала с экспертом ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) Лисой Бендер.

Какие регионы в мире наиболее опасны для школьников?

Лиса Бендер: Сложно дать какой-то однозначный ответ. В странах, где недавно шли вооруженные конфликты, дети по пути до школы рискуют напороться на неразорвавшиеся мины. Там, где вооруженные конфликты еще идут, ребенок по дороге на учебу может попасть под перекрестный огонь или в руки боевиков, которые превратят его в одного из них. В некоторых государствах, где идти в школу особенно далеко, высока вероятность того, что дети, особенно девочки, могут столкнуться с насилием. Но есть и другие, менее очевидные факторы. Например, в Бангладеш основной причиной гибели детей, и особенно школьников, становятся дорожные происшествия. Я помню, как работала там и не могла спокойно дойти даже до собственного офиса, который располагался в 15 минутах от дома, потому что боялась перейти улицу. Так что в этой стране, как вы видите, безопасность дороги до школы напрямую зависела от безопасности на самих дорогах.

Как под воздействием всех этих пугающих факторов меняется отношение детей к образованию?

Лиса Бендер: Они не перестают хотеть учиться. Да, им приходится далеко ходить, делать домашнее задание при свечах, вставать слишком рано, оберегать своих младших братьев и сестер по дороге в школу, спорить с родителями, которые просто боятся их отпускать... Но они по-прежнему хотят учиться, быть со своими друзьями, развиваться, и ради этого готовы подвергать себя любому риску. Когда в той или иной стране начинает разгораться конфликт, мы обычно проводим там опросы, чтобы выяснить, что для населения представляет наибольшую ценность. И если взрослые люди отвечают, что важнее всего найти укрытие и иметь доступ к чистой воде, то дети говорят, что хотят в школу. Именно с этим они всегда просят нас, ООН, помочь им.

И как ООН помогает? Есть какие-то программы?

Лиса Бендер: Конечно. Например, в Афганистане мы в партнерстве с властями организуем "домашние" школы. Представьте себе несколько домов, которые расположены близко друг к другу. Чтобы детям из округи не надо было далеко ходить на учебу, мы выбираем один из этих домов, собираем в нем детей, и там им преподают специально обученные нами учителя из местных жителей. Помимо этого, в рамках одной из наших программ школьники в центральной и западной Африке прослушивают уроки по радио, чтобы, опять-таки, далеко не ходить и не подвергать себя опасности. Мы особенно активно прибегали к этому во время эпидемии Эболы. В том же самом Бангладеш, где из-за сезонных дождей реки часто и надолго выходят из берегов, мешая детям ходить на учебу, существует такой тип школ, как "лодочные школы". Не трудно догадаться, что они располагаются прямо на больших лодках, которые плавают по рекам, собирая детей с берегов и речных островков. Также ЮНИСЕФ при поддержке правительств предоставляет детям в разных странах велосипеды или другие средства передвижения, чтобы на дорогу до школы у них уходило не так много времени. Например, на Мадагаскаре мы снабжали школьниц каноэ, чтобы они успевали возвращаться домой до того, как начнет темнеть, и не подвергали себя лишнему риску.

Между тем

В США, по данным компании-перевозчика NRT Bus, на знаменитых желтых автобусах на учебу ездит половина американских школьников, то есть 25 миллионов человек. Однако еще в 1969 году 48 процентов детей в возрасте от 5 до 14 лет ходили в школу пешком, если верить статистике Национального центра безопасных школьных дорог. К 2009 году это число сократилось до 13 процентов. Спустя семь лет еще одно исследование, только уже от американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний, показало, что теперь менее 10 процентов учеников ходят в школу пешком или ездят на велосипеде. Для сравнения: в ЮАР, согласно данным правительства, около 68 процентов от общего числа школьников страны ходят в школу "на своих двоих" и только 8 процентов отвозят на машинах.

В Африке школьники слушают уроки по радио, чтобы не выходить из дома

От Соединенных Штатов не отстает и Британия. Как показало исследование Шеффилдского университета, в Альбионе только 38 процентов детей предпочитают ходить до школы пешком, при этом средняя длина пути до нее составляет 2,7 километра. Примечательно, что в 1975 году, если дети жили на расстоянии меньшем, чем полтора километра от школы, 94 процента из них предпочитали до нее именно идти. Сегодня этот показатель упал до 82 процентов.

На желтых автобусах в США на учебу ездят 25 миллионов школьников

Такие тенденции к "обленению" уже несколько лет волнуют западных врачей, которые напрямую связывают проблемы со здоровьем, в особенности ожирение, с нежеланием школьников больше двигаться. Именно на этом фоне и родилась идея заменить школьные автобусы на... людей. Новая инициатива получила название walking school buses, то есть "ходячие школьные автобусы". Работает это так: каждое утро вместо автобуса детей из дома забирает взрослый, чаще всего волонтер, который, как и его желтый коллега на колесах, проходит по определенному маршруту и доставляет детей в школу. Подобную практику зачастую курируют местные власти (как, например, в Италии или США) или некоммерческие организации (как в Канаде).