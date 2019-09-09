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09.09.2019 20:22
Рубрика: В мире

Еще не водитель, уже не пешеход

Пришла мода на грузовые электровелосипеды
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
В Германии, согласно исследованиям рынка, за прошлый год было продано в два раза больше трехколесных электровелосипедов с большой грузовой корзиной. Темпы их продаж значительно превысили спрос на электромобили, хотя приобретение последних субсидируется государством.
Грузовые электровелосипеды пользуются большой популярностью в Европе. Эта мода скоро дойдет и до России. Фото: REUTERS Грузовые электровелосипеды пользуются большой популярностью в Европе. Эта мода скоро дойдет и до России. Фото: REUTERS
Грузовые электровелосипеды пользуются большой популярностью в Европе. Эта мода скоро дойдет и до России. Фото: REUTERS

Многочисленные исследования этого рынка, такие как Global Electric Bikes Cargo Research, предсказывают грузовым электровелосипедам рост спроса. Он составит в среднем 12-13 процентов в год в ближайшие семь лет, при этом в некоторых регионах цифры окажутся выше средних, например в Европе, где предсказывают увеличение продаж на 14,2 процента.

Фото: REUTERS
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Речь идет о велосипедах на никелевых и литий-ионных батареях, снабженных большими грузовыми корзинами или даже закрытыми кузовами, как средних размеров шкаф. Стоимость такого транспорта начинается примерно от 700 долларов. Эксперты предполагают, что этот вид транспорта будет востребован службами доставки и частными лицами (особенно семьями с маленькими детьми, которым надо возить детей и покупки), поскольку он стоит и обходится в эксплуатации дешевле автомобиля. А также практически не загрязняет окружающую среду, если не считать проблемы производства и утилизации аккумуляторов. Экологический аспект - важный фактор для покупателя в Европе, которая сейчас лидирует по продажам грузовых электровелосипедов с тремя колесами. В ближайшие годы, полагают исследователи рынка, страны ЕС будут лидировать по распространенности таких средств передвижения. Помимо цены и экологичности европейцев привлекают возможность избежать пробок, а также развитие инфраструктуры для зарядки аккумуляторов. На втором месте по их востребованности будет Северная Америка, на третьем - Латинская Америка.

А что в России?

Понятно, что западная мода неодолимо придет и на наши дороги с тротуарами. Пока этот транспорт еще не наводнил улицы. Это дело времени. И тогда снова остро встанет вопрос, как быть пешеходам и автомобилистам.

Грузовые электровелосипеды будут востребованы, потому что в эксплуатации дешевле автомобилей

Власти до сих пор не могут разобраться, что делать и как узаконить электросамокаты и гироскутеры, а тут появится новая напасть: грузовые велосипеды. Они трехколесные и занимают довольно большое пространство. Даже там, где есть велодорожки, их ширины не хватит, чтобы разъехаться двум таким велосипедам.

Двух- и трехколесная техника у нас имеет тенденцию выезжать на тротуары. А если предположить, что велосипед груженый, то тяжесть последствий для пешехода в результате столкновения будет сравнима с наездом автомобиля.

Фото: iStock
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Для велосипедов у нас есть определенные правила. А что касается электровелосипедов, то тут все гораздо сложнее. При наличии электродвигателя мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт это транспортное средство можно назвать мопедом. А для управления им требуются права категории "М". Если двигатель выдает более 4 кВт, то это уже можно расценивать как мотоцикл.

Кстати, недавно был случай, когда суд лишил прав водителя, который двигался в нетрезвом виде на велосипеде с моторчиком. По конструктивным особенностям суд признал, что это транспортное средство относится к мопедам. Приравнивание электровелосипедов к мопедам позволит установить хоть какой-то контроль над ними. Но уже сейчас необходимо планировать велодорожки в большом количестве.

Подготовил Владимир Баршев

В мире Европа Германия
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