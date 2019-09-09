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Рубрика: В мире

Эмир Кувейта отложил встречу с Трампом из-за госпитализации

Фото: Pool photo via AP Фото: Pool photo via AP
Фото: Pool photo via AP

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отложил встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за своей госпитализации. Переговоры должны были состояться 12 сентября в Вашингтоне.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Такую информацию распространила пресс-служба Белого дома. Сообщается, что Трамп пожелал "скорейшего выздоровления своему другу эмиру" и с нетерпением ждет встречи в Вашингтоне, "как только ему станет лучше", - цитирует заявление ТАСС.

Известно, что стороны намеревались обсудить развитие обстановки в ближневосточном регионе, сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом. Новая дата встречи пока не определена.

Ранее информагентство KUNA сообщило, что 90-летний эмир Кувейта госпитализирован в США для проведения медицинского обследования.

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