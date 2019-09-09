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09.09.2019 19:10
Рубрика: Спорт

Попали под сапог

Сборная Финляндии проиграла на своем поле Италии в одном из ключевых матчей отборочного цикла Евро-2020 в группе "J"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
Сборной Италии осталось выиграть один матч в отборочном цикле Евро-2020, чтобы выйти в финальную стадию турнира. В одной из ключевых для себя встреч "Скуадра адзурра" одолела на выезде Финляндию (2:1) и осталась лидером группы "J".
Итальянцам осталось выиграть один матч в отборочном цикле, чтобы выйти на чемпионат Европы. Фото: EPA. Итальянцам осталось выиграть один матч в отборочном цикле, чтобы выйти на чемпионат Европы. Фото: EPA.
Итальянцам осталось выиграть один матч в отборочном цикле, чтобы выйти на чемпионат Европы. Фото: EPA.

После невыхода итальянцев на чемпионат мира-2018 местная федерация футбола решила назначить главным тренером Роберто Манчини. Немногие восприняли эту идею с энтузиазмом. Все же работу специалиста в "Зените" при всем желании нельзя было назвать успешной. Тем не менее боссы итальянского футбола решили рискнуть. И пока можно сказать, что они не прогадали.

Команда Манчини победила во всех шести матчах в отборе и забила в них 18 мячей. К слову, "Скуадра адзурра" установила рекорд отборочных циклов Евро по беспроигрышной серии: итальянцы никому не уступают в квалификации вот уже в 36 поединках кряду.

Фото: Григорий Дукор/ТАСС
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- Важно как можно скорее выйти на чемпионат Европы, поскольку это позволит нам опробовать несколько молодых футболистов, которые могут пригодиться нам в будущем, - отметил Манчини. - В матче с финнами мы сами себе создали проблемы, но затем успешно их преодолели. Надеюсь, уже в следующей встрече на легендарном "Стадио Олимпико" мы гарантируем себе участие в финальной стадии.

Если с первым местом в этой группе, по всей видимости, все ясно, то за вторую путевку развернулась нешуточная борьба. Пока вслед за Италией идет Финляндия, в активе которой 12 очков. Обогнать ее могут как Армения, так и Босния, которые на выходных провели одну из самых ярких встреч отборочного цикла.

За несколько дней до матча с боснийцами армяне довольно обидно уступили Италии (1:3). Хозяева открыли счет, но уже в концовке первого тайма остались в меньшинстве после спорного удаления форварда "Сочи" Александра Карапетяна. Команда Армена Гюльбудагянца держалась до 77-й минуты, но затем пропустила два гола и проиграла.

Матч с боснийцами был последним шансом для армян сохранить шансы на вторую строчку. Ключевым он был и для гостей, которые до визита в Ереван опережали своего ближайшего конкурента всего на одно очко.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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По ходу встречи Босния дважды отыгрывалась, но всякий раз Армения снова выходила вперед. Солировал Генрих Мхитарян, в конце летнего трансферного окна сменивший лондонский "Арсенал" на "Рому". Капитан хозяев забил два мяча и отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом на Оганеса Амбарцумяна. А уже в добавленное время после удара Мхитаряна мяч в свои ворота отправил Стипе Лончар. Как итог - яркая победа армянской команды со счетом 4:2.

- Как и положено лидеру, Мхитарян вел за собой партнеров. Он проделал огромную работу. Вероятно, это был его лучший матч в составе сборной, - считает Гюльбудагянц. - Что касается наших шансов на выход из группы, то благодаря сегодняшней победе мы вернулись в гонку.

В шаге от выхода в финальную стадию Евро-2020 испанцы. Как и итальянцам, им осталось одержать одну победу в отборочном цикле, чтобы гарантировать себе участие в турнире. "Красная фурия" разгромила в своем последнем матче на данный момент Фарерские острова со счетом 4:0. По два мяча забили Пако Алькасер и Родриго.

За вторую путевку на Евро-2020 от группы "F" поборются сразу три команды: Швеция, в активе которой 11 очков, Румыния (10 баллов) и Норвегия (девять).

Фото: РИА Новости
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Интересная ситуация складывается в группе "D". Вопреки прогнозам, лидируют в ней ирландцы, набравшие после пяти туров 11 очков. Далее с отставанием в два балла идут швейцарцы, а на третьей строчке расположились датчане (восемь баллов).

Вероятно, на выступлениях швейцарской команды сказывается небольшой скандал, виновником которой стал ее лидер Джердан Шакири. По неофициальным данным, он отказывается играть за сборную, пока ему не вручат капитанскую повязку. Косвенно эту информацию подтвердил полузащитник "Арсенала" Гранит Джака.

- Если у Шакири действительно есть проблема с тем, что капитаном является другой футболист, то я готов уступить ему свое место, - отметил Джака. - Сейчас повязка у меня, но в общих интересах я могу отдать ее Джердану. Мы все взрослые люди и можем решить этот вопрос между собой.

Добавим, что вчера свой матч провела сборная России. Встреча с Казахстаном в Калининграде завершилась после подписания номера "РГ" в печать.

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