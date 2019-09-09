Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей. И назвал ее плюсы, например, возможность использования уже сформированных накоплений, страхование этих средств через включение в систему гарантирования выплат через АСВ, добровольность участия, передает РИА Новости.
Напомним, проект новой системы добровольных пенсионных накоплений подготовлен Минфином и направлен на согласование в Минтруд.