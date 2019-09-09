Главы МВД РФ и Швеции обсудили проблемы безопасности дорожного движения

Глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил с коллегами из Швеции планы сотрудничества по обеспечению безопасности дорожного движения, а также продемонстрировал российские достижения в этой области.

В МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра по делам инфраструктуры Королевства Швеция Тумаса Энерута. В мероприятии приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в России Малена Мард.

Владимир Колокольцев отметил, что в Российской Федерации безопасность дорожного движения одна из приоритетных задач. В 2018-2024 годах реализуется соответствующая Стратегия, которая призвана сократить уровень смертности на дорогах до показателя не более четырех погибших на 100 тысяч населения.

Отдельно разговор зашел о технических средствах обеспечения безопасности. Министр подчеркнул, что достижения технического прогресса открывают широкие возможности не только для решения отдельных транспортных задач, но и для формирования системы безопасности общества в целом. Сегодня в России достаточно эффективно применяется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Это важный элемент обеспечения общественного порядка и антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Он способствует профилактике и раскрытию "уличных" преступлений.

Обе стороны ключевое значение Первой всемирной министерской конференции по дорожной безопасности, которая прошла в 2009 году в Москве.

Владимир Колокольцев выразил уверенность, что следующая, Третья конференция "Достижение глобальных целей к 2030 году", которая пройдет в 2020 году в Стокгольме, станет не только площадкой для подведения итогов Десятилетия действий по безопасности дорожного движения, но и послужит стимулом для дальнейшего развития и активизации деятельности в данном направлении.

Также глава МВД России поблагодарил шведских экспертов, которые в 2018-2019 годах приняли участие в совместных семинарах по вопросам реализации программ снижения смертности на дорогах.

В завершение участники встречи констатировали важность обмена передовым опытом и готовность расширять международное сотрудничество в области обеспечения безопасности дорожного движения.