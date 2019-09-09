Главы МВД РФ и Швеции обсудили проблемы безопасности дорожного движения

Новости

На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв 18:45
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин 18:38
Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit 18:26
Исследование: В Германии не хватает учителей 18:03
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio 18:00
Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал 17:58
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 17:57
Эксперт назвал самую подделываемую купюру 17:45
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае 17:35
Николай Патрушев посетит Беларусь 10 сентября 17:33
Матвиенко рассказала, в каком случае продолжит работу на посту спикера СФ 17:31
Врач-диетолог: Нельзя ежедневно кормить ребенка хлопьями 17:27
Матвиенко: В Совфед придут 16-17 новых сенаторов 17:20
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду 17:18
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 17:11
В Ингушетии министров выберут по конкурсу 17:03
Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью 17:01
Матвиенко: Совфед может предложить изменения в законы о выборах 16:58
На Кубани МВД ищет водителя "приоры-кареты", чтобы оштрафовать 16:54
Россияне предпочитают копить, а не тратить 16:46
В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова 16:31
Умер пассажир самолета, вынужденно севшего в Нижнем Новгороде 16:30
Ученые нашли антигены, защищающие от ВИЧ 16:22
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города 16:18
Лавров прокомментировал призыв Эспера к России быть "нормальной страной" 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 18:02
Рубрика: Власть

Главы МВД РФ и Швеции обсудили проблемы безопасности дорожного движения

Текст: Владимир Баршев
Глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил с коллегами из Швеции планы сотрудничества по обеспечению безопасности дорожного движения, а также продемонстрировал российские достижения в этой области.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Росгвардия подготовила новую программу для охранников ЧОП

В МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра по делам инфраструктуры Королевства Швеция Тумаса Энерута. В мероприятии приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в России Малена Мард.

Владимир Колокольцев отметил, что в Российской Федерации безопасность дорожного движения одна из приоритетных задач. В 2018-2024 годах реализуется соответствующая Стратегия, которая призвана сократить уровень смертности на дорогах до показателя не более четырех погибших на 100 тысяч населения.

Отдельно разговор зашел о технических средствах обеспечения безопасности. Министр подчеркнул, что достижения технического прогресса открывают широкие возможности не только для решения отдельных транспортных задач, но и для формирования системы безопасности общества в целом. Сегодня в России достаточно эффективно применяется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Это важный элемент обеспечения общественного порядка и антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Он способствует профилактике и раскрытию "уличных" преступлений.

Фото: Иван Егоров/РГ
Россия и Сингапур подписали меморандум о сотрудничестве

Обе стороны ключевое значение Первой всемирной министерской конференции по дорожной безопасности, которая прошла в 2009 году в Москве.

Владимир Колокольцев выразил уверенность, что следующая, Третья конференция "Достижение глобальных целей к 2030 году", которая пройдет в 2020 году в Стокгольме, станет не только площадкой для подведения итогов Десятилетия действий по безопасности дорожного движения, но и послужит стимулом для дальнейшего развития и активизации деятельности в данном направлении.

Также глава МВД России поблагодарил шведских экспертов, которые в 2018-2019 годах приняли участие в совместных семинарах по вопросам реализации программ снижения смертности на дорогах.

В завершение участники встречи констатировали важность обмена передовым опытом и готовность расширять международное сотрудничество в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений