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09.09.2019 20:03
Рубрика: Власть

Все вместе - в суд

Готовится первый коллективный иск потребителей по новым правилам
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
Объявлен сбор желающих присоединиться к первому коллективному иску, который будет подан по новым правилам. Войти в группу истцов могут все, кто пострадал от товара одной из косметических компаний.
Для подачи коллективного иска должны собраться не менее двадцати разгневанных потребителей. Фото: Undefined undefined / istock Для подачи коллективного иска должны собраться не менее двадцати разгневанных потребителей. Фото: Undefined undefined / istock
Для подачи коллективного иска должны собраться не менее двадцати разгневанных потребителей. Фото: Undefined undefined / istock

Кворум - должны собраться минимум двадцать человек - для иска уже есть, так что суд точно состоится. Первой правовой удар возьмет на себя одна косметическая компания, продававшая свою продукцию через "Инстаграм".

Напомним, с 1 октября вступают в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, прописывающие правила подачи коллективных исков.

Большинство истцов - девушки до 25 лет, купившие в Интернете косметику, от которой появилось раздражение кожи

Ответчиками по групповым искам могут стать банки, страховые компании, управляющие компании и прочие. В общем, любые организации, способные нарушить права массы граждан.

Новация призвана упростить гражданам защиту своих прав: когда нарушение однотипно, не надо каждому индивидуально проходить судебную процедуру, достаточно подать коллективный иск.

Фото: Photoxpress
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В данном случае, по мнению группы потребителей, компания вводила покупателей в заблуждение, используя в косметике антибиотик и не указывая его в составе продукта. Клиенты не раз жаловались в комментариях на раздражение кожи, возникшее после использования косметики. Менеджеры компании объясняли этот эффект индивидуальной непереносимостью компонентов. Но летом блогерша YouTube провела собственное расследование, в ходе которого получила данные, что бренд вводил в заблуждение потребителей. Как утверждает блогерша, при изготовлении косметики использовался дешевый антибиотик тетрациклин. Компания не указывала его в составе и рекомендовала свою косметику детям, подросткам и беременным женщинам.

После выхода видео начался сбор заявок от истцов, желающих присоединиться к иску. Через сайт финансирования судебных процессов PLATFORMA поступило 473 заявки, общая сумма требований по иску уже составила около 9 миллионов рублей. Большинство пострадавших - девушки до 25 лет, купившие голубую сыворотку от Instagram-бренда и разочаровавшиеся в ней. Вместо красоты и свежести они получили проблемы с кожей.

"Все судебные расходы по этому процессу берет на себя сервис судебного финансирования PLATFORMA. Даже в случае проигрыша истцы ничем не рискуют. Это первый коллективный потребительский иск такого масштаба в России", - говорит адвокат, основатель сервиса судебного финансирования Ирина Цветкова.

По мнению юриста Софьи Жаляловой, потребители были введены в заблуждение относительно состава сыворотки.

"У них как минимум есть право на компенсацию стоимости продукта. А как максимум - на компенсацию морального вреда", - говорит Софья Жалялова.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Также поданы жалобы в Роспотребнадзор и МВД. Но чем бы ни закончилось дело, важно, что новая процедура уже доказала свою востребованность даже до начала официального действия.

"Институт коллективных исков упростит гражданам защиту своих прав: не надо каждому индивидуально проходить судебную процедуру, достаточно подать групповой иск, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Если требования однотипны, граждане смогут объединяться для защиты своих интересов. Это в том числе снизит нагрузку на суды, которым не придется рассматривать однотипные иски по делу, затронувшему права значительного числа граждан".

По его словам, подать такой иск подать такой иск смогут, например, жители дома, чьи права нарушила управляющая компания.

"Можно будет в рамках коллективного иска также оспаривать завышение тарифов, например, в топливной или энергетической сферах", объясняет Владимир Груздев.

Присоединение к групповому иску будет возможно до перехода суда к судебным прениям. Как поясняют эксперты, это позволит присоединиться к групповому иску большему количеству лиц, в том числе в период рассмотрения дела в суде. Причем подключиться к иску можно не только путем подачи заявления в письменной форме. Присоединение может осуществляться и путем заполнения формы на официальном сайте суда или на порталах "Мой арбитр", ГАС "Правосудие".

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При этом участники коллективного иска смогут заключить в нотариальной форме соглашение о распределении судебных расходов. Если дело будет выиграно, суд учтет соглашение и взыщет расходы с проигравшей стороны в том объеме, как предусмотрено в документе. Сегодня суды нередко занижают заявленные расходы, и получается, что победитель иногда может оказываться в финансовом минусе. С коллективными исками, как надеются эксперты, такого не произойдет.

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