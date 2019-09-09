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09.09.2019 15:23
Рубрика: Культура

В Египте для посетителей открыли гробницу четвертого пророка Амона

Текст: Денис Передельский
Фото: Ministry of Antiquities, Egypt Фото: Ministry of Antiquities, Egypt
Фото: Ministry of Antiquities, Egypt

В Египте ученые завершили реставрационные работы в двух древних гробницах, принадлежавших важным сановникам и расположенных на территории Луксорского некрополя, и открыли их для посетителей.

Как сообщает Ahram Online, речь идет о двух гробницах, расположенных на западе города Лускор. В последние годы в них проводились реставрационные работы, египетским ученым помогали специалисты из США.

Фото: Ingemar Lundgren / Lund University
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Они применили современные технологии, что позволило исправить ошибки, допущенные мастерами при предыдущей реставрации в 1960-1970-х годах. Теперь усыпальницы восстановлены и открыты для посетителей.

Гробницы принадлежали важным сановникам. Так, в одной из них покоился человек по имени Рае. Он служил в период правления XIX династии и был официальным лицом, известным как четвертый пророк бога Амона.

Вторая гробница датируется периодом XX династии. Она принадлежала сановнику Ниаю, который был царским писцом. Об этом ученым стало известно из настенных барельефов.

Также реставраторы завершили работу в храме Хонсу - древнеегипетском храме в Карнаке, построенном при фараоне Рамсесе III. Он был посвящен сыну Амона и Мут.

Сообщается, что в храме был проведен ремонт потолков, проложены удобные пешеходные дорожки для посетителей, чтобы облегчить доступ к храму. Ранее там же были отреставрированы колонны вдоль южной, западной и восточной стен и в главном дворе.

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