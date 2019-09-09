Грузовое судно перевернулось у берегов США

Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия. Инцидент произошел в воскресенье.

Всего на борту находились 24 члена команды. Прибывшие на место ЧП сотрудники Береговой охраны США смогли эвакуировать 20 человек. Судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной, пишет ТАСС. Отмечается, что поиски людей затрудняет сильный пожар.

Судно Golden Ray перевозило автомобили. Оно следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов.