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Рубрика: Власть

"Карта фейков" бита

Хор, обстрел автобуса и "старости" движения "Голос" - три примера фейковых провокаций на выборах
Текст: Юрий Политов
Российская газета - Столичный выпуск № 201(7959)
В Единый день голосования, 8 сентября, в интернете шел вал фейковых новостей и видео. Причем многие из них появлялись на "Карте нарушений" движения "Голос". Такого рода "информация" шла из многих регионов и ее с готовностью подхватывали в социальных сетях представители непарламентской оппозиции.

Эксперты уверены, что это не случайно - в ситуации, когда программы кандидатов неконкурентоспособны, ставка делается на грязные политические технологии. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова продемонстрировала целую стопку распечаток с такими сообщениями. Их было порядка 30. "Надо будет полностью, прямо на нашей первой странице сайта ЦИК вывесить это все, чтобы некоторые наши коллеги и внутри страны, и за рубежом более осмысленно подходили к тому, что публикуется", - сказала глава ЦИК. На брифинге она сообщила, что две трети сообщений о нарушениях за день оказались ложными или это были не нарушения, однако комиссия все зафиксирует и во всем разберется, чтобы не было никаких разночтений в толковании порядка голосования.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
ЦИК объявил предварительные итоги выборов

"Российская газета" выбрала несколько ярких примеров фейков, которые "исполнил" "Голос" в своей "Карте нарушений".

Ряд сообщений на так называемой "Карте нарушений" были продублированы со старых выборов - так, практически слово в слово повторяется пост пятилетней давности о "давлении начальства на избирателей" в Центральном районе Санкт-Петербурга. На выборах в селе Усола в Республике Марий Эл, если верить "Голосу", опять не пустили наблюдателя для выездного голосования на дому и опять - от "Справедливой России". Причем на том же самом участке N 225.

Повторялись даже имена людей - это говорит о том, что сообщения о нарушениях дублировались не глядя.

Яркий пример - оказывается, и в 2014-м, и в 2019 году одна и та же представительница управы района Бибирево обзванивала жителей и требовала отчет, голосовали ли они. И таких искажений картины выборов - масса. В Центризбиркоме заявили, что зафиксировано как минимум 30 фактов дублирования записей с прошлых выборов на карте "Голоса". Ситуации в ЦИК назвали "непостижимой".

Фото: tuvaonline.ru

В Тыве обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами, которые ехали на выборы, - такое сообщение появилось ночью 8 сентября. Полиция сразу же начала проверку и выяснила, что размах трагедии, мягко говоря, сильно преувеличен. В МВД республики заявили: нет ни следов от пуль, ни заявлений от пострадавших, ни жалоб на травмы. Два колеса у автобуса были просто проколоты, и ехали в нем вовсе не наблюдатели. Цитируем сообщение МВД Тывы: "Граждане, находившиеся в автобусе, не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей избирательной комиссии Республики Тыва".

Еще один пример. На карте нарушений появилась "информация" об организации подвоза избирателей для карусельного голосования - в качестве доказательства была опубликована видеозапись с приездом микроавтобуса с людьми к УИК N 53 Санкт-Петербурга. После проверки выяснилось, что к участку привезли хор артистов, а само видео было специально обрезано.

Власть Работа власти Внутренняя политика Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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