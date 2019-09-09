В ближайшие три года более 120 миллионов работников по всему миру будут вынуждены переквалифицироваться. Причина - развитие технологий и внедрение искусственного интеллекта.

По данным исследования компании IBM, проводившегося в 48 странах мира, переучиваться придется 50,3 миллиона сотрудников в Китае, 11,5 миллиона - в США, 7,2 миллиона - в Бразилии, 4,9 миллиона - в Японии и 2,9 миллиона - в Германии. Уже сегодня работодатели жалуются на нехватку сотрудников с нужными навыками. А для их обучения теперь требуется гораздо больше времени, чем еще несколько лет назад. В 2014 году хватало в среднем трех дней, чтобы подготовить работников к новым условиям, а сегодня этот срок вырос до 36 дней.

У 65 процентов детей, которые только пошли в школу, будут профессии, которые еще не существуют

Когда речь заходит о нехватке сотрудников с определенной квалификацией, первое, что приходит в голову, - навыки работы с искусственным интеллектом, программирования. Но на самом деле сегодня работодатели призывают уделять внимание так называемым "мягким навыкам".

Согласно исследованию, которое цитирует агентство Bloomberg, за последние пять лет выросла потребность в людях, которые "готовы быть гибкими и легко адаптируются к изменениям", "умеют распоряжаться временем и расставлять приоритеты", "могут эффективно работать в команде", "ориентированы на творчество и инновационность" и т.д. Эмми Райт - управляющий директор концерна IBM по талантам - в своем комментарии к исследованию подчеркнула, что такие навыки сложно приобрести на курсах повышения квалификации или популярных в последние годы вебинарах. "Приобретение технических навыков, как правило, происходит в ходе структурированного обучения с конкретной целью и определенным началом и концом, а развитие поведенческих навыков гораздо сложнее и занимает больше времени ", - пояснила она.

Напомним, что у 65 процентов детей, которые только пошли в школу, будут профессии, которые пока еще не существуют и к которым, по данным из доклада Мирового экономического форума, их не может подготовить современная система образования.

Вывод, к которому приходят авторы исследования, совпадает с выкладками компании IBM - современные работники должны быть гибкими, открытыми для инноваций и готовыми к приобретению новых навыков.