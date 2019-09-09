Исследование: В Германии не хватает учителей

К 2025 году Германия испытает острую нехватку школьных учителей, особенно в начальных классах. Дефицит составит более 26 тысяч преподавателей. К такому выводу пришли специалисты, подготовившие для Фонда Бертельсманна соответствующее исследование, сообщает газета Die Welt.

Ситуация тревожная, считают авторы документа. Тем более что власти, планируя политику в области образования, ныне исходят из других данных. В прошлом году на конференции земельных министров образования было заявлено, что к 2025 году нехватка учителей составит лишь 15,3 тысячи.

Как считают исследователи из Фонда Бертельсманна, их коллеги допустили серьезную ошибку в расчетах. В частности, не учли рост населения в стране. По данным министерской конференции, в 2025 году за партами в начальных школах окажутся чуть более трех миллионов учеников. А вот по данным нового исследования, таких "начинающих" будет намного больше - 3,2 миллиона. Отсюда и потребность в соответствующих преподавательских кадрах.

И теперь правительству предстоит серьезно пересмотреть ту политику в сфере образования, которая базировалась на уже устаревших прогнозах. Кстати, эксперты Фонда Бертельсманна в своем исследовании предлагают целый ряд мер по, если можно так сказать, спасению ситуации. Например, повысить зарплату, активнее привлекать к преподавательской работе в школах педагогов со стороны на почасовой основе или стимулировать учителей предпенсионного возраста не спешить с выходом на покой и продолжить работу на год-другой.