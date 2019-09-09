Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) бьет тревогу - так называемые медицинские туристы оставляют огромную брешь в госбюджете. Иностранные граждане, решившие воспользоваться услугами британской медицины, получив необходимые услуги, зачастую покидают больницы по-английски, не оплатив счета.

На днях очередной такой турист установил своеобразный рекорд, оставив после себя долг на сумму в 623 тысячи фунтов. В принципе NHS обязана брать с иностранцев оплату медицинских услуг вперед, то есть до оказания помощи. Но это не касается срочных случаев, требующих незамедлительного вмешательства врачей. Например, предварительную оплату нельзя требовать при родовспоможении. По подсчетам специалистов, не оплатившие услуги заезжие пациенты обходятся британскому бюджету ежегодно в среднем в 20 миллионов фунтов. По информации The Sun, только в прошлом году NHS списала 27 миллионов фунтов неоплаченных счетов. Причем при росте потока медтуристов в саму Британию фиксируется и стремительный рост числа британцев, выезжающих в поисках лечения за рубеж. Так, с 2014 года их число выросло почти на 200 процентов.