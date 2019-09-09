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09.09.2019 14:31
Рубрика: Общество

"Калашников" может создать катер для эвакуации космонавтов

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для эвакуации членов экипажа пилотируемого корабля "Орел", который ранее назывался "Федерация". Потребность в подобном судне очень большая.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Об этом в понедельник журналистам сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что трасса спасения создаваемого корабля "Орел" проходит над Тихим океаном. И поэтому необходимы быстроходные катера, которые смогут оперативно эвакуировать экипаж в случае разных нештатных ситуаций, пишет "Интерфакс".

Дмитрий Рогозин не исключил, что разработкой подобного быстроходного катера может заняться концерн "Калашников". Кстати, в его составе есть один из судостроительных заводов, специализирующийся на выпуске боевых ракетных и патрульных катеров.

Справка "РГ"

Корабль "Орел" предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, не имеющие аналогов в мире. Экипаж  - до четырех человек.

Общество Космос
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