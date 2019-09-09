Китай поставит новый рекорд урожайности риса

Новости

На дне Балтики найден королевский корабль, затонувший в 1495 году 14:30
Российская гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии 14:13
На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения 14:11
Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи 14:09
В Кремле прокомментировали уход министра энергетики Саудовской Аравии 14:08
Президент Литвы выступил за политический диалог с Минском 14:07
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана 14:05
Песков понадеялся на непредвзятое расследование в отношении Google 14:02
Под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами 13:57
Стала известна дата новых переговоров по транзиту газа 13:48
В Прикамье подвели итоги муниципальных выборов 13:48
Уничтоженный в Грозном бандит готовил и другие нападения 13:48
Гахария назначен премьер-министром Грузии 13:43
В СНГ создается система помощи мигрантам в поиске работы 13:39
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности 13:33
МИД Украины: Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре 13:24
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских 13:23
На Кубани в ДТП погибли четыре члена избирательной комиссии 13:13
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево 13:06
Глубоко под Европой нашли затерянный континент 13:06
Владимирского рецидивиста осудили за вербовку ребенка в террористы 13:06
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака 13:05
МИД РФ заявил о рисках обострения ситуации в Афганистане из-за Трампа 13:04
Видео: байкер чудом избежал смерти при выезде на встречку 13:04
В Ингушетии подвели предварительные итоги выборов 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 14:00
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай поставит новый рекорд урожайности риса

Китай в октябре поставит новый рекорд урожайности риса: 180 центнеров с гектара, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Об этом заявил "отец гибридного риса", ученый Юань Лунпин.
Селекционер Юань Лунпин заявил о новом рекорде урожайности гибридного риса. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Селекционер Юань Лунпин заявил о новом рекорде урожайности гибридного риса. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Селекционер Юань Лунпин заявил о новом рекорде урожайности гибридного риса. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Проект разведения гибридного риса стартовал в КНР в 1996 году. С тех пор гибридный рис уже пять раз подряд бил рекорд урожайности, последовательно давая показатели 105, 120, 135, 150 и 165 центнеров с гектара.

Следующий рекорд в 180 центнеров с гектара не является пределом, считают селекционеры. Так, в 2016 году китайский гибридный рис поставил рекорд в 230,5 центнеров с гектара. Однако это был единичный случай, который задал новую планку на будущее, но пока не является общераспространенным показателем.

Юань Лунпин отметил, что помимо дальнейшего повышения урожайности гибридного риса, насущной задачей также является расширение его посевных площадей в глобальном масштабе. Если 50 процентов рисовых полей по всему миру засадить гибридным рисом, средняя глобальная урожайность повысится на 20 центнеров с гектара. "Это позволит дополнительно накормить 500 миллионов человек", - поясняет знаменитый ученый.

Напомним, что ныне команда Юань Лунпина также занимается смелым проектом выращивания риса на бесплодных солончаках. Выведено целых 300 сортов риса, способного расти на засоленных почвах. Впрочем, использоваться будут далеко не все из них, а только те, урожайность которых превышает 45 центнеров с гектара.

На сегодня выведено семь сортов, которые при выращивании на солончаках могут давать урожай от 45 до 100 центнеров с гектара. Ими планируется засеять до 20 миллионов гектаров засоленных почв в Китае. Благодаря этому страна сможет дополнительно выращивать как минимум 90 миллионов тонн риса в год, за счет чего можно накормить до 250 миллионов человек. Площадь посевов в будущем может расшириться: общая территория солончаков в КНР оценивается в 100 миллионов гектаров.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Памфилова рассказала о ничтожном количестве нарушений на выборах 8 сентября
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности
Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам