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09.09.2019 18:11
Рубрика: Общество

Таблетка особого назначения

Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Текст: Ольга Игнатова
Минздрав прорабатывает вопрос об амбулаторном обеспечении бесплатными лекарствами россиян, которые не принадлежат к льготным категориям, сообщили "Российской газете" в ведомстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В министерствах и ведомствах проходит повторное согласование законопроект, меняющий порядок обеспечения лекарствами граждан, имеющих право на их получение за бюджетный счет при амбулаторном оказании медпомощи, а также идет создание единого регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями за счет федерального и местных бюджетов.

Согласно расчетам, для обеспечения бесплатными лекарствами детей до 14 лет нужно около четырех миллиардов рублей ежегодно

Как ранее сообщали СМИ, Минздрав готовит реформу лекарственного обеспечения россиян, цель которой - предоставление бесплатных жизненно важных лекарств всем. Об этом, в частности, шла речь на совещании по модернизации системы лекарственного обеспечения под председательством директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной. Обсуждалась возможность обеспечивать лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) всех пациентов как при лечении в стационаре, так и на дому. Начать отрабатывать систему предлагается с детей.

Фото: iStock
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- Уже довольно давно прорабатываются различные варианты обеспечения бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях категорий больных, которые находятся под постоянным наблюдением, - поясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович. - Например, была модель обеспечения лекарствами пациентов, которые перенесли аортокоронарное шунтирование. Но, насколько я знаю, она не пошла. Сейчас рассматривается вариант с теми, кто перенес инсульт и инфаркт. Но Минздрав, насколько я знаю, все-таки хочет начать с детей, отработать на этой группе вариант с бесплатными лекарствами.

Люди не должны воспринимать идею буквально: ребенок простудился, значит, в аптеке должны дать бесплатную микстуру. Предоставление лекарств будет производиться по медицинским показаниям, уточняет эксперт.

"В более дальней перспективе, надеюсь, мы придем к системе лекарственного страхования, а сейчас с точки зрения жизненной необходимости, думаю, Фонд обязательного медицинского страхования сможет обеспечить закупку необходимых лекарств для лечения не только в стационарах, но и на дому", - считает председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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В перечень ЖНВЛП входят самые необходимые препараты. Они как продаются в аптеках, так и закупаются государством и распределяются по больницам или льготным пациентам. Среди ЖНВЛП - такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, парацетамол, а также дорогие лекарства для лечения редких генетических и онкологических заболеваний. Цены на них устанавливает государство: производители не могут сами формировать свою ценовую политику.

Ранее Елена Максимкина рассказала "Российской газете", что с учетом того, что до 60 процентов рынка ЖНВЛП составляют лекарственные препараты стоимостью до 1000 рублей, объем необходимых средств для обязательного лекарственного обеспечения должен быть более 300 миллиардов рублей ежегодно. Согласно расчетам, которые делались как для детского населения, так и для отдельных нозологий (сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, бронхиальная астма, сахарный диабет), для обеспечения лекарствами детей до 14 лет нужно 4 миллиарда рублей ежегодно. При этом пациенты должны находиться на диспансерном учете для мониторинга их состояния.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Все о перечнях лекарств
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