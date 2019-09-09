Легендарные черные ножи получили уральские танкисты из рук командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. Это оружие во времена Великой Отечественной войны вручали бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса. Сейчас им наградили лучших танкистов округа.

Награждение военнослужащих 90-й танковой дивизии прошло на полигоне, где сейчас идет активная подготовка к масштабным учениям "Центр-2019". Командующий округом вручил двоим танкистам государственные награды, а пятеро военнослужащих были награждены ножами, выкованными в Златоусте, точными копиями знаменитого "черного ножа".

Как сказал на церемонии награждения генерал-полковник Лапин, танкистам 90-й дивизии выпала честь служить на земле, где был сформирован прославленный Уральский добровольческий танковый корпус. Это соединение ведет свою славную историю с времен Великой Отечественной войны.

"Никакие самые совершенные машины не решают исход боя. Главное - это люди, танкисты, которые всегда отличались мужеством и верностью долгу", - подчеркнул он. Решением командующего округом танковому батальону 90-й дивизии присвоено почетное наименование "Уральский танковый батальон" - для сохранения традиций и памяти о подвиге Уральского добровольческого корпуса.

История этого легендарного соединения начинается в 1943 году. Тогда рабочие создали для фронта сверх плана танки и самоходные орудия, которыми можно было оснастить целый корпус.

На предприятиях было решено назначить водителей боевых машин из своих же добровольцев-рабочих.

В корпус было отобрано 9660 человек из 115 тысяч подавших заявление. Мастера-оружейники из Златоуста сделали уральским танкистам уникальный подарок.

Каждому военнослужащему - от рядового до генерала - был вручен армейский нож образца 1940 года НА-40 с черной рукояткой и ножнами, который получил неофициальное название "черный нож".

Лезвия этих ножей отличались прочностью и остротой.

Свой первый бой корпус принял 27 июля 1943 года в Курской битве в составе 4-й танковой армии.

Уже через три месяца приказом Народного комиссара обороны СССР 30-й Уральский добровольческий танковый корпус получил почетное звание "Гвардейский".

Гитлеровские солдаты, столкнувшиеся с уральцами на Курской дуге, прозвали добровольческий корпус "Шварцмессер панцерн дивизион" - танковый дивизион "Черные ножи". Немецкие танкисты боялись встречи с уральскими добровольцами.

"Перед нами опять появились уральские черти. Мы слишком хорошо знаем их по прежним боям, они упорные и сражаются даже тогда, когда тяжело ранены", - говорится в одном из писем солдата вермахта.