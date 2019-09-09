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09.09.2019 15:25
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" первым потратил миллиард евро на трансферы

Текст: Максим Домчев

Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.

В опубликованном исследовании CIES Football Observatory подсчитаны затраты клубов не только на трансферы, но и те суммы, которые выплачиваются в виде различных бонусов. При этом изучены были лишь пять сильнейших чемпионатов Европы - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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Согласно данным аналитиков, первым клубом, потратившим более миллиарда евро на усиление состава, стал "Манчестер Сити" - 1,014 млрд. На втором месте вполне ожидаемо оказался "ПСЖ" - 913 млн, на третьем - "Реал" с 902 млн.

У оказавшихся вне первой тройки затраты куда скромнее: "Манчестер Юнайтед" - 751 млн, "Ювентус" - 719 млн, "Барселона" - 697 млн, "Ливерпуль" - 639 млн, "Челси" - 561 млн, "Атлетико" - 550 млн и "Арсенал" - 498 млн.

Эксперты также сравнили, сколько тратили лидер и аутсайдер национального чемпионата. Наиболее сильный разрыв - в Испании. "Реал" потратил на свой состав в 148 раз больше "Мальорки", во Франции "ПСЖ" потратил в 114 раз больше "Нима". В АПЛ разница оказалась наиболее скромной. "Манчестер Сити" заплатил за усиление состава "всего" в 32 раза больше, чем "Норвич".

По средним расходам на трансферы победа осталась за АПЛ - 345 млн евро. В итальянской Серии А средние расходы на покупку игроков составили 167 млн.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Футбольные трансферы
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