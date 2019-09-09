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09.09.2019 16:41
Рубрика: Власть

Матвиенко: Избирательная система РФ доказала свою состоятельность

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что итоги Единого дня голосования свидетельствуют о состоятельности российской избирательной системы в России.

"Подводя итоги (выборов) можно точно сказать, что они позитивные, избирательная кампания прошла успешно, наше избирательное законодательство, наша система еще раз прошла проверку на прочность и доказала свою состоятельность", - заявила она журналистам.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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И хотя предвыборная кампания была "шумная и эмоциональная", сами выборы прошли "открыто, транспарентно, очень конкурентно", а по итогам голосования ни в ЦИК, ни в региональные избиркомы не поступало сигналов о нарушениях, способных повлиять на итоги выборов, подчеркнула глава Совфеда.

По ее мнению, большой вклад в чистоту голосования снесли наблюдатели, в том числе - от общественных палат, которым федеральный законодатель два года назад предоставил право наблюдать за выборами, считает Матвиенко.

Выборы глав регионов, на которых победили все временно исполняющие обязанности губернаторов, свидетельствуют о качественной и эффективной кадровой политике, которую проводит администрация президента РФ, уверена сенатор. "Все губернаторы и врио выиграли выборы с большим отрывом от оппонентов, поэтому никто не может подвергать сомнению выборы глав регионов", - подчеркнула она.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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