Матвиенко: Избирательная система РФ доказала свою состоятельность

"Подводя итоги (выборов) можно точно сказать, что они позитивные, избирательная кампания прошла успешно, наше избирательное законодательство, наша система еще раз прошла проверку на прочность и доказала свою состоятельность", - заявила она журналистам.

И хотя предвыборная кампания была "шумная и эмоциональная", сами выборы прошли "открыто, транспарентно, очень конкурентно", а по итогам голосования ни в ЦИК, ни в региональные избиркомы не поступало сигналов о нарушениях, способных повлиять на итоги выборов, подчеркнула глава Совфеда.

По ее мнению, большой вклад в чистоту голосования снесли наблюдатели, в том числе - от общественных палат, которым федеральный законодатель два года назад предоставил право наблюдать за выборами, считает Матвиенко.

Выборы глав регионов, на которых победили все временно исполняющие обязанности губернаторов, свидетельствуют о качественной и эффективной кадровой политике, которую проводит администрация президента РФ, уверена сенатор. "Все губернаторы и врио выиграли выборы с большим отрывом от оппонентов, поэтому никто не может подвергать сомнению выборы глав регионов", - подчеркнула она.