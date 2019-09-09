Матвиенко: В Совфед придут 16-17 новых сенаторов

По итогам Единого дня голосования в Совете Федерации пройдет плановое обновление состава, в палате ждут 16 или 17 новых сенаторов, рассказала журналистам спикер Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в 2019 году проходят 32 кампании по выборам глав регионов и законодательных собраний. Шестнадцать прямых губернаторских выборов и 13 кампаний по выборам законодательных собраний субъектов РФ прошло в это воскресенье. Также вчера парламент Ингушетии избрал нового главу республики. Еще двух высших должностных лиц должны избрать новые составы парламентов Крыма и Кабардино-Балкарии.

"Соответственно, 32 сенатора проходят очередную проверку, подтверждение своих полномочий, - пояснила Матвиенко. - Из 32 мы ожидаем, что половина придет новых, предварительно, заменится 16 или даже 17 сенаторов".

Согласно действующему законодательству, вновь избранный губернатор обязан назначить представителя в Совете Федерации в течение суток после инаугурации. А законодательное собрание - после избрания спикера нового состава.

С учетом календаря заседаний Совфеда, новых представителей от исполнительной власти регионов можно ожидать уже на первом заседании осенней сессии 25 сентября.

Напомним, всего в составе верхней палаты парламента 170 членов, по двое от каждого региона.