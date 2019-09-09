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09.09.2019 19:10
Рубрика: Спорт

Бился все пять сетов

Медведев был близок к победе над Надалем в невероятном финале на US Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл свой первый финал на Открытом чемпионате США, но проиграл достойно. С испанцем Рафаэлем Надалем он бился 4 часа 50 минут и уступил в пяти сетах - 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Даниил Медведев боролся до конца. За такое поражение не может быть стыдно. Фото: AP. Даниил Медведев боролся до конца. За такое поражение не может быть стыдно. Фото: AP.
Даниил Медведев боролся до конца. За такое поражение не может быть стыдно. Фото: AP.

Медведев признался, что будет помнить этот матч, даже когда ему стукнет лет 70. Особенно третий сет. Надаль вел 2:0 по партиям и в третьей сделал брейк в пятом гейме. Оставалось только удерживать свою подачу, и 19-й "Большой шлем" был бы у него в руках. Но россиянин тут же сделал обратный брейк и смог, не доводя дело до тай-брейка, выиграть сет и вернуться в игру.

Четвертую ракетку мира Даниила Медведева ждет еще один интересный дебют - на итоговом турнире года в Лондоне

- Я тогда подумал, что через 20 минут все закончится и нужно будет говорить речь. Я постарался успокоиться и просто бороться за каждое очко. И это сработало, - рассказал Медведев на послематчевой пресс-конференции. - Этот матч навсегда останется у меня в памяти. Я уверен, что и Рафа помнит свой первый финал "Большого шлема", хотя уже 19 раз становился чемпионом. Это была потрясающая игра. На US Open я прошел невероятный путь. Я был близок к победе. Конечно, я расстроен из-за поражения. Но я доволен собой, доволен тем, как провел этот финал и весь турнир.

Фото: EPA/JOHN G. MABANGLO
Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира

Экс-первая ракетка мира и победитель US Open-1988 Матс Виландер, комментируя итоги матча на Eurosport, назвал финал Медведев - Надаль знаковым.

- То, как Медведев сражался за титул, очень многое значит для теннисистов его поколения, - заявил Виландер. - Надаль был хорош как никогда, но Медведев бился до конца и проиграл в пяти сетах. Это придаст остальным молодым игрокам уверенности в себе: "Если у него получилось, то и у меня есть шансы в матче против Федерера, Рафы или Джоковича.

Надаль тоже признал, что Медведев приложил руку к тому, чтобы сделать этот финал особенным.

- Этот финал стал частью теннисной истории, - подчеркнул Надаль. - Хочу сказать спасибо Даниилу. То, как он боролся, то как он играл… это чемпионский стиль, чемпионский путь. Ему всего 23. И его прогресс в этом году очень впечатляет, у него большое будущее. Медведев может выиграть один, а может и несколько "мэйджоров". Посмотрим. В этой жизни сложно делать прогнозы, но его карьера выглядит очень перспективно.

1,9 миллиона долларов призовых получил Даниил Медведев. Надаль заработал 3,8 миллиона

Надаль, которому уже 23 года, между тем приблизился к рекорду 38-летнего Роджера Федерера, на счету которого 20 побед на турнирах "Большого шлема". Чуть раньше Рафа признал, что эпоха "Большой четверки" скоро закончится. Британец Энди Маррей уже сошел с дистанции из-за операции на бедре, хотя и пытается вернуться в теннис. Но посмотреть за очередным раундом соперничества Надаля и Федерера будет не менее интересно, чем за дебютной игрой Медведева на итоговом чемпионате ATP, который пройдет с 11 по 17 ноября в Лондоне.

Медведев гарантировал себе путевку в Лондон еще после победы над Стэном Вавринкой в четвертьфинале, когда стало понятно, что по итогам Открытого чемпионата США он будет как минимум четвертой ракеткой мира. Вчера появилась официальная обновленная версия рейтинга ATP и чемпионской гонки, где Даниил оказался на четвертых строчках. Впереди только Джокович, Надаль и Федерер. В последний раз представитель России попадал на итоговый турнир в 2009 году - это был Николай Давыденко, который тогда одержал историческую победу.

Спорт Теннис US Open 2019
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