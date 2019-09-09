Меньшиков рассказал о спектаклях нового сезона в театре им. Ермоловой

Художественный руководитель московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков на сборе труппы объявил, что одной из главных премьер нового сезона станет экспериментальный спектакль по пьесе Джона Осборна "Оглянись во гневе". По словам Меньшикова, который выступит в роли режиссера, зрители увидят постановку ближе к концу театрального сезона.

Откроет программу по традиции спектакль Олега Меньшикова "Оркестр мечты. Медь". Также свои постановки на сцене театра представят не только именитые мастера, такие, как Валерий Фокин (премьера его спектакля "Честная женщина" с Мариной Нееловой в главной роли запланирована на февраль 2020 года) или Евгений Марчелли (весной он начнет работу над пьесой Максима Горького "Дачники"), но и начинающие режиссеры, которые будут работать преимущественно на Новой сцене.

Например, молодой режиссер Филипп Гуревич представит авторскую версию пьесы Островского "Светит, да не греет", а студент 4 курса ГИТИСа Сергей Окунев поставит пьесу Ирины Васьковской "Рэйп ми". К слову, художественный руководитель заметил, что общее количество постановок на Большой и Новой сцене выросло.

Меньшиков также рассказал о новом проекте "Эстафетное интервью", который стартует на основной сцене 22 октября. "Происходить это будет так: один известный человек берет интервью у другого, а другой - у третьего... Но это будет не просто классическое интервью, а это будет такое любопытное, как мне кажется, театрализованное действие", - цитирует Меньшикова РИА Новости. В новом сезоне продолжится еще один любопытный проект - "Кино на сцене", который стартовал в 2017 году и в рамках которого прочитали сценарии таких фильмов, как "Покровские ворота", "Неуловимые мстители" и "Бриллиантовая рука".

Кроме того, в ближайшее время артисты театра отправятся на гастроли. В сентябре-октябре труппа представит в Твери и Уфе спектакль "Гамлет", а в Риге и Таллине - постановку "1900".