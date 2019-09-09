МГУ занял первое место в рейтинге российских университетов

Московский университет возглавил список вузов в рейтинге Russian Universities Ranking агентства RUR, сообщает РИА Новости.
На втором месте - МИФИ, на третьем - Томский госуниверситет.
Университеты в рейтинге RUR оцениваются по четырем направлениям: по 40 процентов от общей оценки исследования занимают качество преподавания и качество исследований, по 10 процентов падает на уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.
Всего в списке рейтинга 74 вуза из 31 российского региона. Больше всего участников - 20 - из Москвы. Шесть вузов из Северной столицы, по четыре - из Уфы и Казани.
МГУ им. Ломоносова
НИТУ "МИФИ"
Томский государственный университет
Московский физико-технический институт
Новосибирский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет
Томский политехнический университет
Российский университет дружбы народов
Университет ИТМО
НИТУ "МИСиС".