МГУ занял первое место в рейтинге российских университетов

Московский университет возглавил список вузов в рейтинге Russian Universities Ranking агентства RUR, сообщает РИА Новости.

На втором месте - МИФИ, на третьем - Томский госуниверситет.

Университеты в рейтинге RUR оцениваются по четырем направлениям: по 40 процентов от общей оценки исследования занимают качество преподавания и качество исследований, по 10 процентов падает на уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

Всего в списке рейтинга 74 вуза из 31 российского региона. Больше всего участников - 20 - из Москвы. Шесть вузов из Северной столицы, по четыре - из Уфы и Казани.

Топ-10 российских университетов по версии рейтинга RUR

МГУ им. Ломоносова

НИТУ "МИФИ"

Томский государственный университет

Московский физико-технический институт

Новосибирский государственный университет

Санкт-Петербургский государственный университет

Томский политехнический университет

Российский университет дружбы народов

Университет ИТМО

НИТУ "МИСиС".