МИД: СПВД все еще жизнеспособен

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе сохраняет свою жизнеспособность даже в нынешних условиях. Россия призывает всех партнеров сделать все, чтобы это соглашение было выполнено в полной мере и в установленные сроки. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя приостановку Ираном части добровольно взятых на себя обязательств в ответ на ряд "немотивированных и незаконных санкционных ударов, нанесенных США по Тегерану.

"Приостановка Ираном добровольных обязательств в рамках СВПД - прямое следствие бездумной политики Вашингтона, который игнорирует международные договоры и многосторонние договоренности", - подчеркнули в МИД.

"С учетом происходящего центральным вопросом на нынешнем этапе является сохранение целостности СВПД, придание устойчивости его реализации в агрессивной среде, создаваемой США. В этом направлении всеми оставшимися участниками всеобъемлющих договорённостей, включая Иран, предпринимаются беспрецедентные усилия. План действий сохраняет жизнеспособность, подтверждением чему являются заявления иранского руководства об обратимом характере его решений по приостановке, а также о готовности немедленно вернуться к полному выполнению требований СВПД" - отметили на Смоленской площади.

По мнению российских дипломатов, ответственность за судьбу сделки лежит на всех государствах-участниках договоренностей, и "пока продолжается коллективная работа по спасению СВПД, положение небезнадежно".

Напомним, СВПД был заключен в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций.

Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В конце июня Иран сократил ряд обязательств по СВПД и отказался от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды, превысив также установленные сделкой накопления обогащенного урана. А 7 июля иранские власти объявили о пересмотре обязательств относительно уровня обогащения урана.

С 6 сентября Иран приступил к третьему этапу сокращения своих обязательств, предусмотренных в рамках СВПД. Речь идет о ряде ограничений на исследования и разработки в области создания центрифуг для обогащения урана, на которые Тегеран посчитал возможным согласиться в 2015 году. Примечательно, что с точки зрения ядерного нераспространения перезапуск иранских НИОКР не представляет никакой угрозы. Все работы ведутся иранскими специалистами под постоянным контролем МАГАТЭ.