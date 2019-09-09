МИД Украины: Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече на высшем уровне в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) в сентябре. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в "нормандском в формате", - сообщил министр. По его словам, переговоры должны пройти в сентябре (по крайней мере, на это рассчитывает Зеленский), договоренности относительно этой встречи есть фактически со всеми участниками.

Между тем в Германии, одной из участниц "нормандского формата", не смогли назвать конкретных дат. "Подготовка продолжается, правительство активно в ней участвует", - проинформировал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, акцентировав безальтернативность минского "Комплекса мер", и подтвердили настрой на продолжение конструктивной работы в рамках "нормандского формата". Путин подчеркнул целесообразность тщательной подготовки повестки саммита "нормандской четверки" и проработки решений, которые могут быть одобрены по итогам, обратив внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Париже и Берлине, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера".

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что сначала необходимо выполнить уже принятые решения, начать разведение сил и средств, и лишь после этого можно будет планировать какие-либо контакты, в том числе на высшем уровне.